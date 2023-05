El portavoz de Ciudadanos por Jávea, Juan Ortolá, se ha mostrado esta mañana muy crítico con la calificación de núcleo histórico que el nuevo Plan General Estructural da al poblado de la cala de la Granadella. Ha asegurado que se rebaja la protección de esta franja litoral y que, de hecho, se "reclasifica" como urbano suelo que ahora es de especial protección ecológico paisajística.

El Plan Estructural matiza que la avenida del Tío Català es uno de los tres núcleos históricos de Xàbia (los otros son el centro histórico y Duanes). Señala que debe redactarse un plan especial de protección con programa de paisaje.

Para el portavoz de Ciudadanos por Jávea, "resulta cuanto menos curioso proteger un suelo no urbanizable de especial protección ecológica-paisajística y reclasificarlo a urbano".

Ortolá ha pedido que constara en acta su intervención y ha lanzado una pregunta dirigida a la conselleria de Política Territorial. Ha pedido que "se pronuncie de manera expresa sobre la posibilidad de reclasificar a urbano un suelo cuya clasificación actual es la de suelo no urbanizable de especial protección ecológico-paisaística y sus consecuencias jurídicas en caso de los distintos regímenes de protección".

El portavoz independiente ha recordado que este litoral forma parte del LIC Penya-segats de la Marina. Ha precisado que existe un barranco. "¿El estudio de inundabilidad del Plan General Estructural lo ha tenido en cuenta? ¿Se puede reclasificar un suelo que puede estar afectado por peligro de inundaciones?", ha preguntado en voz alta Ortolá.

Ha pedido que se recupere "la fisonomía del poblado original" y se actúe sobre "las infracciones no prescritas". Ha sido más explícito y ha pedido que "no se amparen con la reclasificación a urbano las reformas y nuevas construcciones ilegales que destruyen la esencia del poblado". También ha criticado que el futuro plan especial del poblado de la Granadella y la declaración de Bien de Relevancia Local abrace chalés diseminados.

El fondo de la intervención es claro. Ortolá no ha aludido explícitamente al chalé del arquitecto municipal Enric Morera en la Granadella. Sin embargo, al pedir que no se amparen "construcciones ilegales", se refería claramente a esta polémica. El ayuntamiento ha tenido que pedir una orden judicial para intentar acceder a la vivienda y hacer catas y comprobar si es legal o no. En este último caso, tendrá que ordenar su demolición.