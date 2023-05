Xàbia reniega de tanto y tanto chalé. Reniega del modelo de mancha de aceite que ha provocado que el término esté salpicado de casas (miles de ellas sin alcantarillado y muchas con una ocupación esporádica, ya que son segundas residencias). Ese urbanismo es insostenible. Es el modelo que consagró el plan general 1990. El pueblo decidió entonces crecer a lo ancho. Ahora cambia el paradigma.

El pleno (el último de la legislatura) ha aprobado esta mañana remitir a la conselleria de Política Territorial los informes del nuevo plan estructural para que el organismo autonómico emita la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica (DATE). Los informes, nada menos que 144, son todos favorables. Lo ha subrayado el alcalde, el socialista José Chulvi. El trámite de hoy es uno de los más importantes en los 17 años de tramitación de este nuevo planeamiento. Su aprobación está un poco más cerca.

El plan estructural desclasifica, es decir, protege 10 millones de metros cuadrados que hasta ahora eran urbanizables. El alcalde siempre incide en este hecho. Sin embargo, desde la oposición le insisten en que preservar ese suelo es una exigencia de la Estrategia Territorial Valenciana y está de más apuntárselo como mérito propio.

El urbanismo suscita encendidos debates en Xàbia. Hoy también. El plan estructural cambia el modelo. El nuevo paradigma se podría resumir con la frase "más barrio y menos chalés". Se acabó el urbanismo extensivo. El crecimiento se concentra en los centros urbanos y en la Vía Augusta. "Se consolidan las zonas urbanas que es donde están los colegios y los servicios. Ese es el modelo que queremos", ha recalcado la concejala de Urbanismo, Pepa Gisbert.

La edil ha desvelado que hay "PAI calentitos de 300 y 400 viviendas". Sigue la presión para construir a lo ancho y urbanizar más suelo. Pepa Gisbert ha asegurado que el actual gobierno local, del PSPV, está frenando esos PAI. "Pero si entra un nuevo alcalde sí que se podría construir a lo bestia", ha deslizado.

No obstante, el concejal del PP Pere Sapena ha rechazado que se pueda producir en Xàbia esa avalancha de PAI. Ha insistido en que, sea quien sea el alcalde, no se va a construir a lo loco, ya que es la conselleria la que debe aprobar la evaluación ambiental estratégica de los PAI y no permitiría esa vorágine urbanística.

El acuerdo de hoy no ha salido por unanimidad. El plan estructural no convence a la oposición. El PSPV ha votado a favor mientras que Compromís se ha abstenido y el PP, Ciudadanos por Jávea y el concejal no adscrito Enrique Escrivá han votado en contra.

Juan Cardona, de Compromís, discrepa de que el nuevo planeamiento suponga un verdadero cambio de modelo. "Se sigue con el modelo extensivo y no se deja claro que lo ideal es que se construyan en los núcleos urbanos fincas de tres y cuatro alturas", ha dicho Cardona, que ha subrayado que completar los cascos con edificios de pocas alturas es "más eficiente, más sostenible y promueve que viva más gente". También ha recalcado que con ese modelo se puede construir más vivienda social.

La idea está clara: es la de tener un pueblo de barrios vivos y no una ciudad turística de urbanizaciones fantasma.

El nuevo planeamiento lleva 17 años en danza. Urge pasar ya página de ese PGOU de 1990 que ha engendrado la Xàbia de los chalés dispersos. La legislatura acaba con un paso más. Los trámites van lentos y el urbanismo sigue a toda mecha.