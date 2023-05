Orgullosa por el trabajo y la experiencia de sus tres legislaturas en el Ayuntamiento de Dénia, pero "dolida" por el trato del PPCV y de su presidente, Carlos Mazón. María Mut, la portavoz municipal de Dénia, se ha despedido hoy con una andanada contra Mazón y contra la nueva candidata, Pepa Font. "Sí, han menospreciado el trabajo que hemos hecho", ha afirmado.

"Mi partido siempre será el PP. Nadie me va a echar", ha dicho María Mut, que ha dejado claro que no le ofrecieron ir en la nueva candidatura popular que lidera Pepa Font. "Ni Pepa me quería en su equipo, ni yo quería trabajar con ella".

María Mut ha dicho que sus referentes políticos y personales son Ana Kringe, exalcaldesa de Dénia y con la que ella llegó a la corporación, José Ciscar e Isabel Bonig. "De Isabel Bonig me tengo que acordar especialmente. En estos momentos complicados no puedo olvidar cómo la maltrato el partido".

"Deseo suerte a José Antonio Cristóbal y Eva Catalá", ha dicho la portavoz popular, y ha añadido que espera, "de todo corazón, que les dejen participar, aportar, colaborar y sumar".

María Mut no ha ocultado sus discrepancias con la actual candidata. Ha venido a decir que ha llegado con la mesa puesta y que ahora va a aprovechar "el gran trabajo que hemos hecho en estos cuatro años". Ha manifestado que hace 4 años las candidaturas del PP eran "suicidas". La coyuntura no acompañaba. Ahora, en cambio, está convencida de que los populares mejorarán los resultados.

Ha recordado que sigue siendo la presidenta de la ejecutiva popular de Dénia y que, sin embargo, no se ha contado con ella para nada. "Se ha hecho muy mal. Se nos ha faltado al respeto. Nadie ha venido a darnos una explicación".

Preguntada por si Carlos Mazón, líder del PPCV y candidato a la Generalitat, le había llamado, ha dicho que no. "Pero ni Mazón ni nadie". "Nadie me avisó de que tenían una nueva candidata. Cuando a mí me lo propusieron hace 4 años, se lo dije inmediatamente a mi marido y a Ana Kringe".

María Mut, eso sí, se va satisfecha de sus años de concejala. Ha destacado que siempre ha promovido el consenso con los otros grupos políticos. De esta última legislatura, la de la mayoría absoluta del PSPV, ha afirmado que ha negociado y logrado sacar delante acuerdos que beneficiaban a Dénia.

A la despedida de la portavoz municipal del PP han asistido, entre otros, la candidata de Ciudadanos, Susana Mut, y los concejales populares José Antonio Cristóbal y Eva Catalá, quienes sí van en la candidatura de Pepa Font. De hecho, Cristóbal es el número dos.