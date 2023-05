El grupo Vapf, que promueve el PAI Medina de Llíber (488 viviendas y una superficie de 406.213 metros cuadrados), ha contestado al manifiesto contra esta urbanización que han firmado expertos de 20 universidades. Afirma que el "supuesto informe" carece de rigor y lamenta que ninguno de sus firmantes se haya interesado en conocer "los datos reales".

La promotora sostiene que este proyecto "se basa en la sostenibilidad, preservación del medio, costumbres, agricultura e integración social". Es más, asegura que este PAI será "un referente en el mundo" en fomentar "los valores de nuestra tierra".

El grupo Vapf recalca que el PAI está aprobado definitivamente con declaración de impacto ambiental favorable. Advierte que suspenderlo ahora "iría en contra de los principios constitucionales y de seguridad jurídica".

Defiende que el crecimiento demográfico de crear 488 nuevas viviendas en un municipio pequeño como Llíber será paulatino. "Es importante no condenar a un crecimiento cero a aquellos municipios que no se han desarrollado turísticamente. Llíber ha perdido población en los últimos años según datos del INE y su censo hoy es prácticamente el de 1860", señala la empresa, que puntualiza que el crecimiento no será de más del 8 % al año.

La promotora asegura que el ámbito del PAI está fuera del suelo forestal. Sostiene que está trabajando en mitigar el impacto visual de la urbanización y en "un concepto ecológico residencial y de viviendas que se integren en el paisaje".

Sobre la falta de agua, asevera que la urbanización dispone de "un sondeo aforado recientemente que garantizará no solo su suministro sino que reforzará la red municipal".

El grupo Vapf defiende que la urbanización reflejará la identidad agrícola de la Vall de Pop. Dice que creará un "ecohuerto" y que destinará terrenos al cultivo de vid y de olivo. También avanza que el alumbrado será solar y que las viviendas tendrán paneles solares, y que se fomentará la xerojardinería (bajo consumo de agua) y se crearán "senderos fotoluminiscentes".

La empresa hace números y asegura que el proyecto tendrá "un gran impacto directo en la economía local". Calcula que en el primer año de obras se generará en impuestos, contratas y servicios un volumen de 5 millones de euros que subirá a 10 el último año de construcción. Afirma que cuando el PAI esté acabado "la riqueza" anual se estabilizará en 6 millones.