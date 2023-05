La palabra del día es pacto. Las victorias pírricas de los socialistas en Dénia y Xàbia y del PP en Calp se llevan los focos. En los tres municipios más importantes de la Marina Alta, se abre un tiempo de incertidumbre y de intensas negociaciones. Pero las elecciones también han dejado muchísimas certezas. Hay ya 30 pueblos en los que las alcaldesas y alcaldes lo tienen prácticamente hecho. Unos han logrado la mayoría absoluta y otros gobernarán en minoría (tienen experiencia y no les desagrada ese horizonte) y hay pactos que han funcionado bien (los de progreso de Ondara y Gata de Gorgos) que se reeditarán.

Un avance importante es que crece el número de alcaldesas. Serán nueve. Tendrán alcaldesa Alcalalí (Yolanda Molina, de Compromís), Benigembla (María Trinidad Torres, del PSOE), El Ràfol d'Almúnia (Estefania Rovira, de Compromís), l'Atzúbia (Maria Oltra, de Iniciativa per l'Atzúbia), la Vall d'Alcalà (Inmaculada Nadal, del PSOE), la Vall d'Ebo (Sara Moll, de Compromís), Sagra (María Teresa Roselló, de Gent pel Canvi), Senija (Pepa Argudo, de Som Senija) y la Xara (Maite Pérez, del PSOE).

Las mayorías absolutas más sonadas han sido las del PP en Benissa y Teulada Moraira. Sus alcaldes, Arturo Poquet y Raúl Llobell, podrán gobernar sin equilibrios con grupos independientes o tránsfugas.

Otra mayoría absoluta de mucho peso es la de Més Benitatxell en el Poble Nou de Benitatxell. Miguel Ángel García volverá a ser alcalde. Sale muy reforzado de las elecciones.

Y, desde luego, la mayoría absoluta más apabullante es la que ha vuelto a conseguir Units per Benimeli en Benimeli. José Lull volverá a ser alcalde. Y, como ha ocurrido en esta pasada legislatura, lo será sin oposición. Este partido ha logrado los 7 concejales de la corporación.

Mientras, el PSOE ha logrado la mayoría absoluta en Beniarbeig y Benidoleig. Continuarán como alcaldes Juan José Mas y Pedro Antonio Seguí.

En Castell de Castells, la mayoría absoluta ha sido para Units per Castells. También seguirá de alcalde Vicente Tomás Estalrich.

En el interior, el PP sigue intratable en Llíber (José Juan Reus repetirá de alcalde al sumar una nueva mayoría absoluta), en Murla (repite Juan Fernando Giner) y en Tormos (Gerónimo Bermúdez).

Compromís tiene un fortín en Xaló (mayoría absoluta de Joan Miquel Garcés), Orba (victoria incontestable de Ignasi Cervera) y la Vall de Laguar (Juan Carlos Mengual).

Otras mayorías absolutas destacadas en el interior de la Marina Alta han sido las de Joan Ripoll, de Junts per Parcent, en Parcent; Ignasi Mora, de Gent per la Vall, en la Vall de Gallinera, y de Joaquín Gavilá, de Independents per Sanet i els Negrals.

Luego están los alcaldes que, aunque no han alcanzado la mayoría absoluta, pueden gobernar en minoría, un escenario que no les asusta lo más mínimo. Son Sergi Ferrús, de Compromís, que volverá a ser alcalde en Pedreguer, y Enrique Moll, del PSOE, que reeditará la alcaldía de Pego.

Y los pactos que están hechos, los tres de progreso, son los de Ondara, donde José Ramiro, del PSPV, mantendrá la alcaldía con el apoyo de Compromís; el de Gata, donde el valencianista Josep Francesc Signes repetirá pacto con el PSOE, y Els Poblets, donde sí habrá cambio de alcalde, que será Josep Lluís Mas, de Compromís, el candidato más votado.