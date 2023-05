"Gimme Danger", la canción de los Stooges, retumba desde la primera línea de "Dame peligro", la primera novela de Leire Moriarty, una joven autora nacida en Barakaldo y que ha hecho de Xàbia su segundo pueblo. Su literatura es rockera y eléctrica, también psicodélica cuando la protagonista da tumbos por sus sueños. "Sí, es mi primera novela. Envié el manuscrito a varias editoriales y tres de ellas me dijeron que me lo publicaban. Al final, me decidí por Atlantis", explica la autora. La pasada semana presentó "Dame peligro" en el museo Soler Blasco de Xàbia. Asistieron numerosos lectores. La novela atrapa. A Leire la presentó otro escritor de Xàbia que también publica con Atlantis, Rafael Andarias.

"La protagonistas vive en las canciones y se refugia, en concreto, en esa la de los Stooges", revela Leire, que explica que la novela es de absoluta ficción y que la única coincidencia que ella tiene con el personaje clave, Alya, es que ama esa banda sonora que resuena en todo el libro. "Dame peligro" lo escribió durante la pandemia. Leire está especializada en periodismo musical. Su novela es generacional y audaz. Aborda cuestiones como los abusos y los traumas. Y suena el rock a todo trapo.