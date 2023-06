Pepa Font vislumbra dos escenarios de estabilidad política en Dénia, y en los dos está el PP. Pepa Font es la candidata popular. Ha logrado 7 concejales ("estamos muy contentos porque prácticamente empezando de cero hemos subido 3.000 votos", ha destacado hoy). Mientras, el PSPV de Vicent Grimalt, el actual alcalde, ha conseguido 9 ediles y ha perdido la mayoría absoluta. Lo "natural" es que socialistas y Compromís rescaten aquel acuerdo de progreso de 2015 que bautizaron como "pacte del Castell".

Sin embargo, Pepa Font ha abogado hoy por explorar las coincidencias en los programas ("y son muchas") y llegar a un pacto que no deje a Dénia aislada en un contexto de gobiernos populares en la Diputación de Alicante y la Generalitat. "El PSPV tiene la obligación de dar el primer paso y buscar acuerdos, pero es inteligente contar con nosotros", ha afirmado la candidata del PP. "Podemos aportar a Dénia estabilidad y lograr que lleguen inversiones".

Pepa Font ha subrayado que el PP de Dénia "tiende la mano para trabajar en todo lo que tenemos en común". Ha avisado a Grimalt de que gobernar en minoría (una opción que tiene el PSPV si no llega a un acuerdo con Compromís) suele ser "caótico". "Estamos dispuestos a colaborar", ha insistido, y ha recalcado que lo que no se plantean es una legislatura de bloqueo en la que los populares digan "no" por sistema.

Preguntada si estaría dispuesta a ceder en cuestiones innegociables para el PSPV como que la calle Marqués de Campo siga siendo peatonal sin vuelta atrás, ha afirmado que sí. "Podemos ceder en eso y sacar adelante otro de los proyectos que llevábamos en nuestro programa".

La candidata del PP también ha advertido de que hay otro escenario de "estabilidad", el de un pacto de populares, Compromís y Gent de Dénia. También salen los números. En ninguno de sus dos escenarios, entra el concejal que ha logrado VOX en Dénia. "Creo que su presencia es minoritaria y testimonial", ha dicho Pepa Font, que ha dejado claro que evitará aliarse con el edil de ultraderecha.

Pepa Font ha afirmado que los resultados electorales demuestran que "el PP ha vuelto a Dénia". Ha enfatizado que el PSPV sí tiene ahora una opción alternativa. "Estaban acomodados con el resultado que tenían (la mayoría absoluta) y había falta de competencia. Ahora vamos a exigirles que Dénia vaya a más".