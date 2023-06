El PSPV de Dénia se ha apresurado a cerrar de un portazo esa puerta que había abierto la candidata del PP Pepa Font de formar un gobierno de socialistas (9 concejales) y populares (7 ediles). "No, señora Font, usted no es una opción", ha sentenciado el PSPV. "Sabemos cómo se las gasta y que la ideología no es un problema para ella a la hora de satisfacer su ambición política".

Los socialistas dejan claro que su apuesta es recuperar el pacto de progreso con Compromís.