El 9 de juny és el Dia internacional dels Arxius, la data en què, per tot arreu del món, els arxius obrin les portes a la ciutadania per tal de compartir un patrimoni que és de tots i totes. El 9 de juny és l’ocasió també per a conèixer i parlar amb els arxivers i arxiveres, els professionals que gestionen i donen difusió al patrimoni custodiat, imprescindible i molt fràgil, amb què s’escriu la nostra història. L’Arxiu Municipal de Dénia s’ha unit al fil argumental que proposa enguany la Conselleria de Cultura per a este dia -“Altres fons, altres arxius”- i para l’atenció en aquells documents dels fons arxivístics que provenen de fora de les institucions (de particulars, empreses...), el que en el llenguatge tècnic s’anomenen “arxius incorporats”.

L’entrada dels arxius incorporats “es considera extraordinària i en moltes ocasions, més enllà de les donacions, és realment molt especial”, subratlla l’arxivera municipal, Rosa Seser. “Eixes històries extraordinàries són les que ens han motivat enguany a centrar el Dia dels Arxius a la tasca de la salvaguarda, perquè salvar els arxius és salvar la història”, afegeix. El divendres 9 de juny, l’Arxiu Municipal de Dénia ha organitzat dues sessions, a les 10 i a les 13 hores, en què es contarà la història de tres d’estos arxius i es mostrarà la documentació al públic. Els participants podran conèixer com van arribar a l’Arxiu Municipal estos fons documentals ‘salvats’ d’especial rellevància: El de la Cooperativa Wholesale S.L., coneguda popularment com el Magatzem dels Anglesos de la plaça del Convent, on treballaven la pansa i altres productes, que conserva convenis laborals i documents d’esta gran empresa multinacional encara en actiu. Dénia rescata el último gran almacén de la pasa També s’explicarà com s’ha salvat l’arxiu de l’ Ajudantia de Marina de Dénia i Xàbia, que fou abandonada, amb documents com els expedients sobre la construcció de barques.

que fou abandonada, amb documents com els expedients sobre la construcció de barques. I, finalment, s’explicarà al públic com va arribar l’arxiu de la desapareguda Càmara Agrària, la Hermandad de Labradores y Ganaderos de Dénia, per l’extinció de l’entitat. També caldrà reflexionar sobre el que s’ha perdut i es perd cada dia, perquè recordem que la història de demà s’escriu hui. A més a més, de 9 a 14 hores, s’ofereix la jornada de portes obertes “Com és l’arxiu i com treballem”. Les visites a les instal·lacions de la plaça d’Enric Valor es faran en castellà i en valencià.