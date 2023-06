La foto de la Barraca fue una demostración de poderío. Los populares corrieron a poner una denuncia. Sintieron también una punzada de envidia. Xàbia era un oasis socialista. En aquella foto estaban un alcalde, el xabienc José Chulvi (el anfitrión); dos ministros, José Luis Escrivá y Pedro Duque; un exministro, Antonio Camacho, y el presidente del Consell, Ximo Puig. Se tomó en el verano de 2020. El PP se echó las manos a la cabeza: los retratados no llevaban puesta la mascarilla. La denuncia no fue a ningún sitio. Los protagonistas de la foto de la Barraca habían comido en una humilde casita de pescadores. Se levantaron de la mesa para la instantánea. No violaron ninguna restricción de la pandemia.

La Xàbia del poderío socialista escoció al PP. Este pueblo fue el de los veranos del “caloret” de Rita Barberá. Francisco Camps sigue siendo asiduo. Mientras, José Manuel García Margallo se escapa siempre que puede a su casa de Xàbia. Los políticos, a la hora de veranear, se arriman al sol que más calienta. Dos ministros y Ximo Puig, en el Portitxol de Xàbia Tras las elecciones del pasado domingo, Mazón ha marcado en rojo (en azul) Xàbia. Los populares quieren por todas todas reconquistar una alcaldía que perdieron hace 18 años. Su último alcalde fue Juan Moragues. A Rosa Cardona, la candidata popular, le salen los números. Ha peleado de tú a tú con el imbatible José Chulvi (encadena cuatro victorias en las municipales). La popular se ha quedado a un concejal y a 34 votos de un alcalde que antes metía triples y ahora anota de tiro libre. El alcalde socialista sólo necesita a un socio para mantener el cargo. Es Ciudadanos por Jávea, un partido con el que el PSPV ha hecho en estos últimos años buenas migas. Ahora, sin embargo, este grupo independiente está por darle un revolcón a la política local. Su primer mensaje tras las elecciones ha sido que propiciará un cambio. En política, la palabra cambio es un “macguffin”, una excusa que lo mismo sirve para una cosa que para la contraria. Rosa Cardona debe pactar con Ciudadanos por Jávea y también con el único concejal de Vox, el expopular José Marcos Pons, un miura desbocado. Sus propuestas son involucionistas, pura contrarreforma. Quiere abrir al tráfico lo que se ha peatonalizado e imponer en las calas la ley de la selva. Su prioridad número uno pasa por recuperar el “bou embolat”. Vox es para el PP de Xàbia un embolado de primera. Pero con Dénia imposible (el socialista Vicent Grimalt volverá a ser alcalde) y Calp con la alcaldesa díscola Ana Sala desatada (sus 6 concejales la sitúan en una posición de fuerza) y decidida a humillar a su antiguo partido y a César Sánchez, a los populares se les ha metido entre ceja y ceja Xàbia. Xàbia es caza mayor: recuperan la alcaldía tras 18 años y tumban a Chulvi, un referente del PSPV. La denuncia por la foto de la Barraca quedó en nada. Sin embargo, el PP puede ahora desquitarse y demoler el poderío socialista. En Xàbia hay en juego más que una alcaldía. Xàbia es la foto. Es un símbolo.