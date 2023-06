Estimar. Esa es una palabra a cuyas honduras semánticas nunca llegará la inteligencia artificial. Compartir y celebrar son verbos que también le funden los plomos al GhatGPT.

A Juan Oltra, CEO de Sol y Mar Hoteles, hay que escucharlo atentamente. Habla de sueños y valores. Habla de empresa familiar. Relata la “anécdota” de que hace 15 años sus hermanos y él querían abrir un hotel en la playa de Sant Joan. Su padre los disuadía. Les decía que para qué salir de Calp si “todo el mundo quiere venir aquí a pasar sus vacaciones”. Esta historia trasciende la anécdota. Describe valores. Describe lo que es una empresa familiar: experiencia, prudencia, tenacidad, también innovación, a veces riesgo… La empresa familiar encarna la ética del trabajo. Es saber escuchar. Esos valores se le escapan a la inteligencia artificial. Una empresa familiar es esperanza en estos tiempos de algoritmos sin alma.

Juan Oltra habla de sueños. Lo hace en una fiesta de ensueño. El grupo Sol y Mar, que poco a poco va introduciendo el nuevo nombre, “Estimar Hotels”, cumplirá ahora una meta, llevar el concepto que tiene esta familia de cómo deben ser los hoteles (el verbo “Estimar” refleja esa filosofía) al corazón de València.

Oltra anunció la apertura de un hotel urbano de 65 habitaciones en pleno centro del “Cap i Casal”, “en el eje que divide la zona comercial y financiera de la histórica y cultural”. “Estará a 5 minutos de todos los lugares de interés de la ciudad”. Y también adelantó que Estimar Hotels pondrá en marcha un hotel vacacional de 130 habitaciones en la playa de la Pobla de Farnals, a 15 kilómetros de València capital. “Su estilismo será muy mediterráneo y contemporáneo”, avanzó.

La familia Oltra son estupendos anfitriones. Es muy distinto llegar a un establecimiento impersonal que hospedarse en los hoteles de “Estimar”. Esta familia de Calp te abre las puertas de su casa. Hospitalidad. Sí, esa es otra palabra que la inteligencia artificial no acierta a descifrar.

La fiesta fue de ensueño. Estas celebraciones temáticas con las que el grupo Sol y Mar da la bienvenida al verano se han convertido en todo un acontecimiento. El tema fue el “flower power”. Los asistentes se lo pasaron en grande en un ambiente bohemio y hippie new age. Exaltación de la alegría, buena música, gastronomía original, deliciosa y variadísima… Otro valor de la empresa familiar: saber que la felicidad son momentos. Había que pellizcarse para asegurarse de que aquello no era un sueño: acóbratas sobre colosales flores de tallos que se cimbreaban (el Penyal d’Ifac, al fondo), una sirena que regalaba rosas de goloso cáliz, ninfas, un carrito de algodón de azúcar, fuegos artificiales… y un globo aerostático. ¿Quién no leyó de niño “Cinco semanas en globo” de Julio Verne y fantaseó con explorar los cielos?