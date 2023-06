Compromís se lo piensa. Sus dos concejales son decisivos. Pero eso de echarse de buenas a primeras en brazos de la alcaldesa, la expopular Ana Sala, ahora líder de Somos Calpe y quien ya cuenta con el apoyo del PSOE, no va con ellos. Deben rumiar más su decisión. Admiten, eso sí, que el «sí» de los socialistas a dar la alcaldía a Ana Sala descarga en ellos toda la presión. Ahora mismo está en su mano decantar la balanza. Y la cosa está entre ponerse de perfil y dejar que gobierne la lista más votada, la del PP de César Sánchez (8 concejales), o facilitar que la expopular siga en el cargo.

Los valencianistas han celebrado esta mañana una asamblea. No ha sido concluyente. El primer punto era el de apoyar o no la investidura de Ana Sala. El líder de Compromís en Calp, Ximo Perles, ha indicado a Levante-EMV que están explorando un nuevo escenario, el de votar a favor de que la candidata de Somos Calpe sea alcaldesa, pero no entrar en el gobierno. Ahora mismo los valencianistas interpretan que existe una nueva mayoría y que es la que suman Ana Sala (6 ediles) y los socialistas (3 concejales).

El segundo punto era el de forjar un tripartito con Ana Sala y el PSOE. Ximo Perles precisó que hay «sensibilidades» y «memoria». En resumen, hay dudas. Facilitar que Somos Calpe y los socialistas formen gobierno y quedarse los valencianistas en la oposición evita que el PP conquiste la alcaldía y conjura fantasmas del pasado. Compromís no tiene reparos en admitir que aquella legislatura en la que tocaron poder con Ximo Tur, quien primero gobernó con el PSOE y luego, tras una moción de censura, fue alcalde con el apoyo del PP, ha dejado un mal recuerdo.

A los valencianistas les costó redimirse y, en las siguientes elecciones, se quedaron sin representación. Ximo Perles llegó para cerrar de un portazo aquella etapa. Y de ahí que ahora se lo piensen dos veces antes de entrar en un tripartito en el que, ideológicamente, hay que hacer equilibrios. Ana Sala, de hecho, se identificaba con la línea dura del PP antes de abandonar el partido que no la quiso de candidata.

Compromís mantendrá el suspense hasta el final. La asamblea decisiva tendrá lugar el viernes, la víspera del pleno de investidura. Eso sí, Perles avanza que, gobierne quien gobierne, es el momento de aprovechar la coyuntura para dar impulso al plan Edificant en Calp (urge el segundo instituto) o exigir a Ribera Salud que cumpla la deuda pendiente que tiene con este municipio, la de ampliar el centro de salud.

Así las cosas, en Calp todavía hay un poco de intriga. Pero poco.