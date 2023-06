Goteo de pactos de progreso. Esta mañana ha salido adelante el de Ondara, que mantiene de alcalde a José Ramiro, y esta tarde se desbloquearán (si todo va según lo previsto) el de El Verger, donde será alcalde el valencianista Basili Salort, y el de Gata, donde Compromís y PSOE podrían alternarse la alcaldía. Mientras tanto, en Pedreguer hay un nudo gordiano. El PP deslizó que sus concejales podrían votar a la candidata socialista, Celia Mas, y apartar así a Sergi Ferrús, de Compromís y quien lleva de alcalde diez años y se ha quedado ahora a un puñado de votos de la mayoría absoluta. El secretario comarcal socialista, José Ramiro, ha rechazado que el PSPV de Pedreguer vaya a entrar en ese juego.

Pero Sergi Ferrús sigue con la mosca tras la oreja hasta el punto que acaba de lanzar en su facebook un mensaje en clave cuerda floja. Alude al pacto de progreso de Ondara y al gobierno en minoría de Enrique Moll (PSPV) en Pego y se pregunta "¿Puede ser Pedreguer diferente?". Se contesta que quiere pensar que no, pero sigue: "Hoy acaba una labor que me apasiona. Mañana, pase lo que pase, haré otra que también: me encanta la docencia".

Guerra de nervios. Los mensajes en las redes dan juego.