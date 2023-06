Lady Elizabeth School es un exclusivo colegio británico internacional en la Marina Alta, que lleva 35 años ofreciendo una experiencia educativa única en inglés a través de lo que denominan «Amazing Learning»: aprendizaje basado en el descubrimiento y el crecimiento, mezclando metodologías innovadoras con una perspectiva internacional.

El objetivo de LES es construir una comunidad de familias y alumnos de mentalidad abierta y en constante desarrollo y aprendizaje, listos para prosperar y contribuir en el contexto global actual: «Innovative Learning & International Mindset». Alumnos independientes, curiosos y activos que encuentran su camino dentro de las múltiples opciones académicas que ofrece.

En definitiva, una experiencia educativa única para niños desde los 2 a los 18 años, a través de una inmersión constante en inglés en un entorno de excelencia académica, que les prepara para desarrollar todo su potencial de forma individual. Utilizan un plan de estudios basado en los estándares nacionales del Reino Unido con preparación para los GCSEs y los A Levels británicos en secundaria. Un modelo 100 % convalidable para acceso a universidades españolas y con la posibilidad de complementar con la sección española que ofrece además la posibilidad de preparar las PCE (Pruebas de Competencias Específicas) en Bachillerato, asegurando así el acceso a las mejores universidades del mundo, incluidas las españolas.

Asimismo, cuentan con una amplia oferta de más de veinte asignaturas con profesores expertos en cada materia para secundaria. Ajustándose así a los diferentes intereses y múltiples futuros profesionales, incluyendo nuevas carreras en pleno desarrollo. Con asignaturas que van desde la Fotografía o Diseño Gráfico al Business, Turismo y Ocio o Ciencias del Mar, cada alumno puede encontrar lo que encaja con sus intereses y ambiciones. Los excelentes resultados y acceso exitoso al top de universidades a nivel mundial en múltiples disciplinas desde Medicina, Inteligencia Artificial o Diseño de Videojuegos así lo avalan.

Actividades extraescolares

También potencian una vida estudiantil más allá de las aulas para extender el proceso de aprendizaje, con una amplia oferta de actividades extracurriculares como los Plus Clubs, con más de 40 actividades -manualidades, deportes, bolsa, robótica, juegos de mesa, filming, etc-, viajes y excursiones culturales y de negocios, actividades deportivas y culturales, el Student Body o los premios como Duke of Edinburgh Award. Además, como parte del grupo ISP, ofrecen increíbles oportunidades internacionales para los estudiantes de dentro del programa ILOS con once propuestas como ISP Virtual Buddy Exchange, ISP Maths Challenge, ISP Model United Nations o I am an ISP Scientist. También ofrecen ISP Future Pathways, un programa profesional a medida para alumnos de 5 a 18 años con el fin de apoyar a cada estudiante de LES en la toma de decisiones para tener éxito ahora y en el futuro.