Alcalà de la Jovada va acollir ahir una gran trobada de muixerangues. Participaren les muixerangues de Cocentaina, la Vall d'Albaida i la Marina Alta. Tots van gaudir d'una jornada de convivència amb una excursió, un assaig conjunt, on s'han fet pinya unes colles a altres, i un dinar de germanor.

L'activitat, amb una participació d'uns 90 muixeranguers i muixerangueres, ha estat molt ben rebuda pel veïnat de la Vall d'Alcalà, que ha pogut participar i veure com es preparen les figures que després es realitzaran a les actuacions.

Per a la Muixeranga de la Marina Alta, colla amfitriona de la trobada, aquesta activitat és molt important. Els permet experimentar amb estructures més grans que de moment no poden provar a un assaig en solitari. De fet, el creixement de la colla els últims mesos, tant en formació dels membres com en noves incorporacions ha sigut molt destacable, consolidant pràcticament totes les figures de quatre alçades amb solvència, i fent que cooperant amb altres colles, s'atrevesquen a experimentar estructures més ambicioses de cara a poder-les realizar en solitari en un futur pròxim.

Les tres colles han agraït la col·laboració de l'ajuntament de la Vall d'Alcalà i conviden a tot el món als seus assajos per a seguir creixent i poder gaudir de jornades com les del diumenge.