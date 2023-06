El nuevo pacto de PSPV y Compromís en Dénia se organiza. Seis de sus 11 concejales estarán liberados y otros dos tendrán una dedicación parcial. El alcalde, Vicent Grimalt, seguirá cobrando 53.000 euros al año. El sueldo de los liberados, de 50.000 euros, tampoco se toca. Los concejales con dedicación exclusiva son, además del alcalde, la concejala de Territorio y Calidad Urbana, Maria Josep Ripoll (PSPV), la responsable de Promoción Económica, María José Garcia (Compromís), la concejala de Transición Económica, Sandra Gertrúdix (PSPV), el edil de Cultura y Fiestas, Raúl García de la Reina (PSPV), el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Scotto (PSPV), y la responsable de Políticas Inclusivas, Melani Ivars (PSPV). Mientras, el concejal de Hacienda y Personal, el socialista Paco Roselló, tendrá una dedicación parcial al 80 % y el responsable de Juventud y Deportes, Valen Alcalà, ejercerá una dedicación parcial al 50 %.

Las indemnizaciones que recibirán los concejales no liberados son de 250 euros por asistencia al pleno (las convocatorias extraordinarias no se cobran), también 250 euros por las juntas de gobierno, 240 por las comisiones informativas y 80 por asistencia a consejos no reglados.

Las indemnizaciones tienen limitaciones. Un concejal no podrá ganar más de 2.000 euros al mes si forma parte de la junta de gobierno. El tope será de 1.500 si los ediles tienen delegación pero no están en la junta. El máximo se sitúa en 1.100 euros para los portavoces en y mil para el resto.

El pleno del viernes, el de organización de cara a la nueva legislatura, no incrementa las retribuciones, pero sí el número de concejales liberados. "El coste total de los gastos en órganos de gobierno solo supera el 3 % de la subidad del IPC del 2019 al 2013 si la hubiéramos actualizado, cosa que no hemos hecho", ha explicado Paco Roselló.

Hay siete plazas de personal eventual. Sus denominaciones serán jefe de Gabinete de Alcaldía, adjunto de Alcaldía, coordinación equipo de gobierno, gestión de redes sociales y coordinación del grupo PSPV-PSOE, coordinación del grupo Compromís y coordinación de una delegación especial de alcantarillado.

A los grupos de la oposición, PP y Vox, se les asigna una cantidad económica proporcional a su representación. Así podrán hacer frente a los gastos derivados de su labor de fiscalización del gobierno municipal. Esa cantidad es de 22.200 euros anuales al grupo del PP y 11.400 al de Vox.

Los grupos con delegaciones y, por tanto, con personal eventual de soporte, renuncian a esta aportación.