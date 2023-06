Trabajo de extremo riesgo. Ya hace más de 20 meses que se produjo un brutal derrumbe en un chalé de lujo colgado del acantilado de Xàbia (está en el escarpado tramo entre la Granadella y Ambolo). Una lengua de escombros sepultó la ladera. Los cascotes cayeron también al mar. Se vino abajo un tramo de un muro de contención y también se desprendieron traviesas de madera y placas solares. El chalé está en suelo urbano de la calle Trencapinyons. Eso sí, la avalancha de escombros causó un gran desastre en una ladera que sí está protegida. Es suelo no urbanizable de especial protección ecológico-paisajística y está dentro del LIC Penya-segats de la Marina.

La ya exconcejala de Urbanismo Pepa Gisbert hizo mil gestiones hasta lograr que los dueños del chalé de lujo contrataran a una empresa para retirar los escombros y reconstruir el muro de contención. Por fin, los propietarios de esa vivienda, que son extranjeros y a los que ha sido complicadísimo localizar ya que ni siquiera están empadronados en Xàbia, han cumplido la orden municipal de ejecución. Los obreros llevan trabajando desde finales de marzo. Realizan una faena penosísima. Sujetos con arnenes y cuerdas, están sacando más y más escombros. Ya han reconstruido el muro de contención. Han creado drenajes para que, cuando llueva, el agua corra y no se vuelva a venir abajo este muro que da estabilidad al chalé de lujo.

"No estamos tirando escombros al mar", han asegurado estos obreros, quienes, además del riesgo de trabajar en un acantilado tremendamente inestable, se han topado con un problema inesperado. "Es inevitable que algunos cascotes caigan al mar", aseveran. Y el problema que ha surgido es que los turistas que recorren este litoral en kayak se meten debajo del cortado. "Uno de nosotros se pone en el acantilado y les avisa de que no se acerquen dado que es peligroso. Pero hay quienes, pese a estar advertidos, se meten debajo del cortado. Les grita que es una imprudencia, pero no hacen ni caso", afirman estos obreros.

Los trabajadores recalcan que los materiales que han caído de forma fortuita son escombros. Los hierros (incluso una puerta de metal) que están en el fondo marino son de anteriores derrumbes. De hecho, la herrumbre delata que llevan ya tiempo sumergidos.

La exconcejala de Urbanismo ha peleado mucho para que los dueños del chalé, por fin, "borren" el estropicio en el acantilado. Los trabajadores han sacado ya muchísimo escombro. Pero todavía queda mucho por hacer. Es una faena de riesgo y en la que no se puede dar un paso en falso.

Fuentes municipales consultadas por Levante-EMV han subrayado que lo primero es siempre preservar la seguridad de los trabajadores. Se ha acudido a este tramo de acantilado y se le ha insistido a los trabajadores que deben utilizar elementos de protección como arneses y cuerdas. Se les insiste también en que no corran riesgos innecesarios. Estas fuentes también señalan que la ladera es muy inestable y que es imposible que algunos escombros caigan al mar. De hecho, el ayuntamiento está estudiando colocar boyas en el tramo de costa que está pegado a este acantilado para evitar que entren kayaks.

Retirar la lengua de escombros y "borrar" en lo posible el estropicio que ha causado en esta ladera protegida el derrumbe también permitirá recuperar la senda de la antigua pesquera de Encots.

Al final, todo este conflicto tiene un origen muy claro. Un frágil acantilado se ha llenado de impresionantes chalés de lujo. El plan general de 1990 de Xàbia califica este suelo como urbano. Luego vienen los problemas. En la última década, se han producido derrumbes en el Portitxol (una piscina se fue abajo) o el Cap Negre (la terraza de un chalé quedó colgando del vacío). El urbanismo colgado del abismo da mucho vértigo.