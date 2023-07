Les Festes Populars d’Ondara Sant Jaume 2023, que se celebraran a Ondara del 21 al 29 de juliol de 2024, s’han presentat hui oficialment organitzades per la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament d’Ondara que ara dirigeix Jordi Ruiz-Orejon, encara que el gruix de les gestions relacionades les ha realitzat el regidor de l’àrea de l’anterior legislatura, Miguel Gomis. La presentació de les Festes Populars de Sant Jaume 2023, donada la rellevància de l'acte, ha sigut multitudinària, i hi ha comptat hui amb la presència de l’alcalde, José Ramiro; el regidor de Festes i Tradicions actual, Jordi Ruiz-Orejón, i el de la passada legislatura, Miguel Gomis; la Regidora responsable del Rock&Moll, Raquel Mengual; la Regidora de Cultura i Igualtat, Nerea Mallol; i el Regidor delegat de SINMA, Jordi Dominguis.

En la roda de premsa han participat el dissenyador de portada del llibre de Sant Jaume 2023, Joan Gil; els representants de la Penya Taurina i de la Comissió de Bous d’Ondara, Paco Tormo i Toni Gómez; del Ral·li Humorístic, Pedro Gil; i també el coordinador de la Nit de Rock, Toni Miralles (els grups que actuaran són Reincidentes, Vaire i Kin Perkal). També han estat presents les representants de la Quintà 2023 «L’Escampà», Lluna i Alexandra. Les Quintes han expressat que portaven molt de temps esperant l’arribada de Sant Jaume, i que esperen gaudir de les festes i garantir que tot el mon s’ho passe bé. La Quintà 2023 disposarà del garito cedit per l'Ajuntament en la O-30.

Les Festes de Sant Jaume 2023 comptaran enguany amb un total de 84 penyes inscrites, que s'ubicaran principalment en les tres zones habituals: Prado, Riu i O-30. Les noves barreres per a les entrades que es van estrenar l’any passat es tornaran a col·locar en diagonal en el tram del carrer Pintor Segrelles, fent més ampla la zona per on accedeixen corredors i bous fins a la porta d'arrossegament. Una altra novetat de l’any passat que es torna a repetir enguany donat els seus bons resultats serà la col·locació de les grades perquè el públic puga veure les entrades de bous, amb capacitat per a 80 persones, en la zona del pont del Prado, cap a Pintor Segrelles.

L’alcalde Ramiro ha volgut agrair la col·laboració de tots els col·lectius que participen en l'organització dels festejos per a aconseguir que les Festes Populars de Sant Jaume siguen un èxit, i també ha agraït als treballadors municipals que realitzen una gran tasca durant totes les festes, i ha aprofitat per demanar «civisme» per part de tots per gaudir d’unes festes sanes. Miguel Gomis ha explicat que porten treballant en el programa de Sant Jaume des de fa més de 6 mesos, i que s’ha fet una programació per a tot tipus de públic, de totes les edats.

Portada de Sant Jaume 2023, obra de Joan Gil

La nova imatge de portada de Sant Jaume 2023 ha sigut creada pel jove dissenyador local Joan Gil, qui ha donat les gràcies a l’Ajuntament d’Ondara per donar l'oportunitat a gent jove; ha indicat que la portada compta amb colors molt presents a Sant Jaume (taronja, roig...), simbolitzant un personatge que imagina com serien les festes populars amb unes quantes imatges, les quals pensa, relacionades amb el que signifiquen les festes per a ell.

Programa taurí

Com ja és tradicional en les Festes Populars de Sant Jaume, els actes taurins seran un dels principals centres d'atenció de la programació. El programa està organitzat per la Comissió de Bous, mantenint els actes que més funcionen, i vetlant per la seguretat en totes les activitats, segons han explicat des de la Penya Taurina, Paco Tormo i Toni Gómez. Es dóna importància enguany de nou a les ramaderies de la comarca. Hi hauran entrades de bous i solta de vaquetes tots els dies a la Plaça de Bous (en horaris de vesprada i nit); concurs de retalladors el diumenge 23 de juliol; jònecs el dia de Sant Jaume (perquè puguen participar tots els majors de 16 anys); exhibició de quatre entrades de bous el dimecres 26; i a més, hi haurà entrada i eixida de bous de la plaça en 6 ocasions (el dissabte 22, dilluns 24, dimarts 25, dimecres 26, divendres 28, i el dissabte 29) en horari de nit.

Dirigides als més menuts destaquen les actuacions dels “bous en carretons”. Hi haurà 6 actuacions de bous en carretons, totes en horari de 19:15 hores, els dies dissabte 22 de juliol; dilluns 24, dimecres 26 de juliol, dijous 27 de juliol; divendres 28 de juliol i dissabte 29. Els carretons eixiran des de la Plaça de les Escoles, per al gaudi de les persones majors de la Residència.

Musicals

Novament, en aquesta edició de les festes populars 2023 es torna a apostar per oferir concerts al Moll del Prado, en set dies de les festes, de forma prèvia als sopars populars (tots són a les 20:30 hores), segons ha informat la Regidora Raquel Mengual. Els concerts de Rock&Moll comptaran amb les actuacions de Loli Pop (dissabte 22 de juliol), Perversió (diumenge 23 de juliol), Sïana Soul (dilluns 24 juliol), Blat (dimarts 25 juliol), Punk Sailor (dimecres 26 juliol), Nickoldson (divendres 28 juliol), i Star on Years (dissabte 29 juliol). Es tracta d'un estil de música variat, amb grups de la comarca i de la Comunitat Valenciana, que va dirigit a tots els públics.

La Nit del Rock de Sant Jaume 2023 serà el divendres 28 de juliol a partir de les 00:00 hores, i prendrà com a emplaçament l'aparcament del carrer Nacions Sense Estat. El coordinador de l’acte, Toni Miralles, ha destacat que s'ha aconseguit portar a Ondara a «Reincidentes», la mítica banda de rock sevillana nascuda en 1986 amb 20 discos i amb més de dos mil concerts a les seues esquenes. També estarà protagonitzada la Nit de Rock pels grups de música rock en valencià “Vaire” i «KinPerkal»; els dos grups tenen entre les seues files a músics d'Ondara i de la Marina Alta.

En l'apartat musical, les revetles de Sant Jaume 2023 aniran a càrrec de «No Comment» el divendres 21 de juliol (després del pregó); el dissabte 22 de juliol actuarà “Titànic” (carrer Sant Jaume); el dimarts 25 de juliol, dia de Sant Jaume, actuarà Límite (carrer Sant Jaume), el dijous 27, dia de les paelles (hi haurà concurs de paelles a la nit, que estarà amenitzat per la Xaranga Men’fot), actuarà “JJ Jaivers” (al Prado); i el dissabte 29 de juliol, últim dissabte de festes, tocarà “La tribu” (Sant Jaume). S'oferirà també una disco mòbil en la Ronda Generalitat; el diumenge 23 de juliol a les 1:00h.

D’altra banda, donat l’èxit de l’any passat, Raquel Mengual ha anunciat que enguany tornarà a repetir-se la Festa Corre-penyes; serà el dimecres 26 de juliol, i hi haurà des de les 23:30 hores música a la O-30 amb DJ Socarraet; actuació de Histèria en la zona del Riu, i actuació de Juntos y Revueltos a la zona del Prado. La Festa Corre-penyes és una iniciativa perquè la gent es moga, i es recórreguen totes les zones de penyes, en les que hi haurà tres actuacions musicals de forma simultània.

Per a la gent gran i menuda

El Regidor del Major, Jordi Ruíz-Orejón, ha informat que per a la Gent Gran, en les Festes de Sant Jaume 2023 se celebrarà el Ball per a la Gent Gran, que tindrà lloc el diumenge 23 de juliol a partir de les 22 hores al carrer Sant Jaume. Comptarà amb l'actuació de La Banda de la Abuela. (Hi haurà taules i cadires). D’altra banda, en el programa festiu destaquen les activitats dirigides al públic infantil i familiar. En aquest apartat hi ha diverses iniciatives que es realitzaran en horari de matí, en la contornada del Prado: el dissabte 22 de juliol, parc infantil aquàtic; el diumenge 23, carrera de cintes (amb casc obligatori per als menors d'edat); dilluns 24, parc aquàtic; dimecres 26, parc aquàtic; i dissabte 29 de juliol, parc infantil aquàtic.

Torna el ral.li humorístic

El Ral·li Humorístic per a penyes i quintades tindrà continuïtat enguany, i se celebrarà el diumenge 23 de juliol a la nit, organitzat per la penya No Sabem Qui Som (guanyadora de 2022). Es premiarà amb un primer premi de 300 euros, segon premi de 150 euros i millor disfressa 75 euros. Les inscripcions es poden realitzar en les xarxes socials de la penya NBQS Ondara fins el 17 de juliol. El representant de la penya, Pedro Gil, ha explicat que enguany el lema serà la conquesta de la Joia Levantina amb diverses proves, i que les disfresses estaran tematitzades al voltant de les festes de Moros i Cristians.

La pilota

En l'apartat esportiu, destacaran les partides de professionals de pilota valenciana d’escala i corda a les 18:30 hores al Trinquet Municipal d'Ondara per als dies dissabte 22 i dijous 27 (després de la Final del Torneig de Penyes), a més de les partides de penyes del Torneig de Pilota de Sant Jaume 2023, que es jugaran els dies 24, 26 i 27 de juliol a les 17 hores al Trinquet, en les modalitats de raspall i rebotet.

Igualtat

La Regidora d'Igualtat, Nerea Mallol, ha destacat que des de la Regidoria d’Igualtat i la Comissió d’Igualtat s’aposta per «unes festes inclusives i no sexistes», i que enguany hi haurà un Punt Violeta i un Punt Divers els dies 26 de juliol en horari diürn i 27 de juliol en nocturn; en el Rock&Moll i en la zona de disco mòbil; amb l’objectiu d'assessorar i sensibilitzar la població en matèria d'igualtat i diversitat sexual i de gènere, i de prevenir agressions sexistes o de tipus homòfob.

Els punts estaran atesos per especialistes i seran fàcilment localitzables. Comptaran amb tot tipus de material relacionat, i es repartiran ventalls amb lemes sobre la igualtat, tapagots i llibres de recursos de la campanya contra la submissió química. Es comptarà amb el recolzament de la Policia Local. Nerea Mallol ha expressat la seua esperança en què siguen unes festes «respectuoses i tolerants».

Campanya de retirada de residus

El Regidor delegat de SINMA, Jordi Dominguis, ha donat a conèixer les accions que es duran a terme des de SINMA (empresa municipal encarregada de la recollida de residus) en Sant Jaume. Ha avançat que es millorarà el servei i s’augmentaran els punts de neteja en les zones de garitos i en els llocs on es fan els esdeveniments; també s’incrementarà el personal, comptat amb una plantilla de 14 persones el primer cap de setmana. Com a novetat, es farà la neteja diària amb vapor en la zona de garitos. Ha aprofitat per recordar que no es poden deixar fora dels garitos els mobles, i per a recomanar que s’utilitzen gots de plàstic reutilitzables.

A Pamis

Jordi Ruiz-Orejon ha aprofitat per a avançar que el cap de setmana següent a la finalització de Sant Jaume, el divendres 4 i dissabte 5 d'agost, se celebraran les festes a Pamis amb sopars populars, revetles, parc infantil aquàtic, concurs de paelles, festa de l’espuma, carretons i jònecs. Es farà un dia més de jònecs (el divendres a la matinada).