La regidora del Mercat municipal de Dénia, María José García; el gerent de Gelart, Álvaro Verdú; la presidenta de l’associació del Mercat, Maite Arnau; i la presidenta de l’associació Amunt contra el Càncer, Isabel Llorca, han presentat una iniciativa publico-privada per a la “dinamització de les compres del Mercat amb un toc refrescant i de caràcter solidari” que començarà el dijous 13 de juliol, en paraules de l’edil.

La iniciativa, que busca donar al “Mercat un caràcter social i innovador molt diferenciador”, s’ha celebrat en edicions anteriors i consistirà en el sorteig d’un gelat entre aquelles persones que realitzen compres superiors als 10 euros en qualsevol parada del mercat. A més, per la seua part, Verdú ha explicat que els dijous de juliol i els dimecres d’agost es vendran gelats en un estand al centre del Mercat a benefici de l’associació Amunt contra el Càncer. Es comercialitzaran en format de mig i un litre gelats de torró, xufa i sabors fruitals realitzats amb productes comprats al Mercat; aquests s’oferiran “a un preu més econòmic que en el punt de venda perquè siguen atractius”.

La presidenta del Mercat ha comentat que s’efectuaran dos sortejos, un el 15 de juliol i l’altre el 15 d’agost, també amb els tiquets de compra superiors als 10 euros, per guanyar un sopar per a dues persones en La Casa del Ratón. A més, ha explicat que es materialitzaran altres iniciatives de dinamització com “una menuda ruta de tapa” a La Plaça, en la qual el cuiner Miquel Ruiz elaborarà tapes amb productes del Mercat. Arnau ha exposat la intenció de continuar col·laborant amb associacions i esdeveniments de la ciutat, com ara el concurs de paella, en el qual el Mercat aporta les matèries primeres.

Ajudar a la investigació

Per altra banda, Llorca ha agraït en diverses ocasions la col·laboració de l’Ajuntament de Dénia, el Mercat, Gelart i els mitjans de comunicació per fer possible i difondre la iniciativa “per a poder ajudar a la investigació en la cura d’aquesta malaltia”.

La presidenta d’Amunt contra el Càncer ha assenyalat que l’INCLIVA (Institut d’Investigació Sanitària) reparteix el finançament entre les diverses línies d’innovació on més es necessita.