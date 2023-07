Dénia ha estat present aquest cap de setmana en la Festa de la Ceràmica de Manises, un esdeveniment anual que posa de manifest la gran tradició i el potencial innovador d’un sector artesanal i industrial que ha portat el municipi de l’Horta a formar part de la xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO. Manises, integrada en l’àmbit de l’Artesania i les Arts Populars, ha convidat enguany a la festa a les altres dos ciutats valencianes de la xarxa UNESCO: Llíria, ciutat de la Música, i Dénia, de la Gastronomia.

Durant dos dies l’artesana Cristina Pedrós Vila, del taller Defangcuit de Jesús Pobre, ha exposat el seu treball i ha impartit tallers per a xiquets i adults en l’estand de Dénia. Cristina Pedrós fa peces artesanes úniques, per a ús domèstic o com objectes decoratius, que connecten directament amb l’entorn natural. Part del material mostrat utilitzava pols de cendra de sarment de ceps de moscatell per a aconseguir textures i colors singulars. La ceramista té una relació personal estreta amb Manises, ja que s’havia format i ha impartit cursos en la prestigiosa Escola de Ceràmica de la ciutat.

La delegació de Dénia, encapçalada pel director de l’Oficina de la Innovació i la Creativitat, Floren Terrades, va ser rebuda per l’alcalde de Manises, Javier Mansilla, i en companyia dels representants d’altres Ciutats Creatives de diverses parts del món, va visitar el Museu de Ceràmica, que recull un impressionant recorregut per la producció dels artesans i les empreses de la localitat al llarg de la història: objectes de la llar, vaixelles, taulells decoratius, teules, paviments, etc.

Tallers al carrer

En la Festa de la Ceràmica els artesans, les empreses i les associacions de ceramistes han tret els tallers al carrer per exposar el seu treball i fer participar la població en una activitat que ha marcat la imatge, la fama i la vida de la ciutat de Manises. En la trobada també han estat presents artesans de les ciutats de Madaba (Jordània), Kütahya (Turquia), Paducah (Estats Units) i Barcelos (Portugal), que com Manises formen part de l’àmbit d’Artesania i Arts Populars de la xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO. Els representants de Dénia van aprofitar la reunió per intercanviar informació i establir contactes amb totes elles