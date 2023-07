"No todo vale en política y todo tiene su límite". Así se dirigió la noche de este jueves el secretario general del PSOE de Calp, Guillermo Sendra, al partido tras comunicar su dimisión y la renuncia en bloque de la Ejecutiva local socialista. Las decisión se ha tomado tras las Elecciones Generales y después de la situación vivida antes de alcanzar un acuerdo de gobierno con Somos Calpe y Compromís para gobernar en el municipio. Sendra explicó sus razones con duras palabras y asegurando que han sufrido "un linchamiento que ha ido más allá de lo humanamente soportable".

En una dura intervención, el que era secretario general del PSOE calpino aseura que la decisión de dimitir "la tomé hace un tiempo pero la pospuse con motivo de la Elecciones generales: "El motivo ya lo sabéis: no todo vale en política y todo tiene su límite". Y explicó que, los "malos resultados en las elecciones municipales y la obsesión interesada de algunos de impedir a toda costa" el pacto de gobierno con Somos Calpe y Compromis dio pié a una "incesante campaña que algunos hemos sufrido de linchamiento, acoso, amenazas (incluso anónimos), difamación, insultos, desprecios, con actitudes rastreras y macarras, incluso presuntamente delictivas, llevadas a cabo por algunas personas que, en teoría, debieran ser 'compañeros'".

Un linchamiento, según Sendra que, "ha ido más allá de lo humanamente soportable" y que, además "ni siquiera han tenido en cuenta que en esos grupos de whattsapp estuviesen hijos, parejas, hermanos, … es decir, familiares directos que han sufrido en sus propias carnes el linchamiento desaforado de sus seres queridos". El actual concejal indicó que esto "es inadmisible se mire por donde se mire. Me refiero a algo muy básico; estoy hablando simple y llanamente de respeto, y aquí se han sobrepasado muchas líneas, muchas veces, y se ha causado mucho dolor a muchas personas y eso … es inaceptable".

Su alegato siguió refiriéndose a esa situación: "Como he dicho antes, todo tiene su límite, y aunque estas personas – los agresores—son unos pocos y en ningún caso representan a la mayoría de la agrupación, su potencial de maldad, vileza, inmoralidad, iniquidad y crueldad es tan grande, que la situación es inadmisible". Sendra añadió que "producir de forma continúa sufrimiento y malestar no pude formar parte de ningún proyecto político".

Sendra aseguró que "siempre he actuado guiado por la buena fe; naturalmente he cometido muchos errores, ninguno deliberado, de los cuales os pido disculpas" y declaró sentirse satisfecho de "muchas cosas que hemos conseguido juntos: nunca antes, en esta agrupación, se había programado una compaña municipal con tanta anticipación, tanta participación y tanta diversidad de actos".

Así destacó que de lo que "especialmente me siento satisfecho es de las personas que hombro con hombro, día a día, se han volcado en cuerpo y alma conmigo, con nosotros; me siento orgullosos de esas nuevas incorporaciones, con savia joven, y no tan joven, que se han dejado la piel en el camino, y también alguna que otra lágrima. Estoy convencido, y así me lo han hecho saber terceras personas, que el buen resultado de Calp en las elecciones generales, se debe en parte al gran trabajo realizado durante este último año".

Habló de su papel como secretario general del PSOE de Calp: "Si en su momento di ese primer paso fue por algo que consideraba necesario en esta agrupación: posibilitar una efectiva renovación generacional" para "superar, de una vez por todas, el hermetismo de una agrupación castigada por eternas disputas intestinas; mi esperanza era abrir la agrupación a nuevas sensibilidades que aportasen modernidad, proximidad, confianza y aire fresco".

Algo que habría provocado "el recelo de aquellas personas que durante décadas se han alternado en la gobernanza de la agrupación y que, con la apertura e incremento de afiliados que hemos llevado a cabo, temieron perder el control de la misma. Esta renovación generacional del partido ha tenido un alto coste: una incesante campaña de linchamiento, acoso y difamación contra quienes hemos luchado por hacer un partido más tolerante, más igualitario, más participativo y más democrático".

"Silencio" de algunos compañeros

Volvió a hablar de que "todos habéis visto cómo se nos ha postergado, de malas maneras, a ser socialistas de segunda clase por el mero hecho de no comulgar con ruedas de molino; cómo se nos ha tachado de no ser socialistas de verdad. Y por ahí no paso. Lo tengo claro, son ellos los que no son socialistas". Sendra añadió que "es cierto que he sentido en todo momento el apoyo inquebrantable de muchos compañeros; pero también me ha sorprendido el silencio, la indiferencia y la equidistancia de otros".

Por todo ello ha tomado la decisión de dimitir y con él toda la Ejecutiva en bloque: "De mi decisión son conocedores el Secretario Comarcal y también la Ejecutiva Provincial, a quienes en todo momento he informado de nuestra especial situación y de todos los pasos que hemos dado. Ambos han intentado disuadirme de mi dimisión". Ahora, se deberá iniciar "cuanto antes" el proceso de designación de una gestora.

Sendra es actualmente concejal en el Ayuntamiento de Calp por el PSOE tras ese pacto de gobierno con Somos Calpe y Compromís: "Ni qué decir tiene que los concejales socialistas electos estaremos a disposición de esa gestora y de la nueva Ejecutiva resultante". El edil terminó su alegato indicando que "quiero deciros que no obstante las penurias sufridas, no cambiaría este último año por nada del mundo por cuanto he vivido experiencias únicas e inolvidables y, especialmente, porque he entablado amistades maravillosas que perdurarán toda la vida; de ellas he aprendido sobre la lealtad, la empatía, la complicidad y sobre el sentido de la vida".