Tras el susto vivido por los festeros de Gata de Gorgos el pasado sábado, cuando nueve toros irrumpieron por sorpresa durante un pasacalles en el que participaban jóvenes y menores, el ayuntamiento de la localidad, junto con la comisión de fiestas y las fuerzas de seguridad locales, mantuvieron una reunión el domingo por la mañana para "consensuar" el refuerzo de las medidas de prevención en los actos festivos que incluyan toros.

Según han explicado fuentes municipales a Levante-EMV las nuevas disposiciones consisten en aumentar el número de colaboradores o voluntarios encargados de velar por la seguridad del festejo, y no solo eso, sino hacerlos más visibles en la zona de la entrada y a lo largo de todo el recorrido. También se comprobará hasta tres veces el trayecto por el que discurre la suelta de vaquillas para garantizar que no haya nadie en el recorrido que no cumpla con la normativa (menores de 16 años y personas en estado de embriaguez o bajo la influencia de otras sustancias estupefacientes), y no será hasta el lanzamiento del tercer cohete de aviso, cuando se proceda a dejar salir a los animales.

Tal como publicó este periódico, nueve vacas y toros de la ganadería Machancoses fueron soltados antes de tiempo llegando a coincidir con el desfile de los quintos infantiles y jóvenes de las fiestas de 2023 que celebraban el corro. Al parecer, todo se debió a un error de comunicación dentro del personal de la empresa encargada de controlar el festejo y cuya contratación corre a cargo de la comisión de fiestas.

Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales más allá de alguna crisis de ansiedad que fue tratada por el personal sanitario que debe estar presente en todos los "bous al carrer".

Accidentes en los "bous al carrer"

Con la llegada de las fiestas locales vienen también los accidentes, algunos mortales, que tienen lugar en los festejos taurinos. El último, un hombre de 58 años que resultó herido de gravedad en el "bou embolat" de la Vall d'Uixó al ser corneado en el abdomen y que también ha sufrido quemaduras en los brazos y el tórax.

Cabe recordar que el pasado 15 de julio, tuvo lugar otra desgracia cuando una vecina de Almàssera murió de un golpe en la cabeza tras ser embestida por un toro que se había escapado del municipio vecino, Tavernes Blanques. Precisamente a raíz de este fallecimiento la Federación de Peñas Taurinas de la Comunitat Valenciana mostró su intención de pedir al nuevo presidente del Consell, Carlos Mazón, que los voluntarios o colaboradores encargados de controlar la seguridad en los "bous" tengan autoridad jurídica y dispongan de la cobertura legal suficiente para hacer valer su autoridad dentro de un recinto taurino.

