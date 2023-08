La Daira d’Amgala, un any mes, ha sigut beneficiària d’un projecte de cooperació internacional per part de l’Ajuntament de Pedreguer. El 27 de gener de l’any 1998 l’Ajuntament de Pedreguer va signar l’agermanament amb el Consistori de la Daira d’Amgala, Daira que també forma part de la Wilaya del Aaiun on s’estima que hi ha més de 50.500 persones refugiades. A Amgala es calcula que hi ha refugiades unes 8.000 persones, la majoria de les quals són dones i xiquets i xiquetes menors de 12 anys. A principis d’any, l’ajuntament contactava de nou amb l’ONGD Ajuda als Pobles, situada a Quart de Poblet, per veure com engegar un nou projecte de cooperació internacional per al desenvolupament a les terres del Sàhara amb la contrapart anomenada La Mitja Lluna Roja Saharauí.

Com que la vila de Pedreguer té una relació especial amb Amgala des del segle passat, s’ha decidit que aquesta localització fóra la zona d’actuació on es torne desenvolupar el projecte, a més de poder-li donar continuïtat al ja engegat anys anteriors. L’aportació que s’ha fet ha sigut de 4.000 euros de fons propis. Els objectius d’aquest projecte s’han centrat en contribuir a una millor nutrició de la població, tractar de pal·liar malalties i evitar la mortalitat de grups vulnerables com dones embarassades i població infantil. També s’han reforçat els vincles i les relacions entre els dos ajuntaments i, a més, s’ha contribuït a sensibilitzar la població per tal de visibilitzar la situació que es viu a les terres sahrauís. Amb el projecte d’enguany, s’han beneficiat 57 famílies vulnerables, cosa que es tradueix en vora 400 persones perquè les unitats familiars als campaments tenen una mitja de 6 membres per unitat. L’aportació de cistelles nutritives que complementen la cistella bàsica de la MLRS ha aportat varietat i quantitat, i per altra banda, s’ha millorat el sistema d’aigua potable de 22 famílies que encara tenien dipòsits de ferro insalubres millorant la qualitat de l’aigua. El regidor de solidaritat de l’Ajuntament de Pedreguer, Ferran Lloret Morell, ha manifestat que, aquest consistori ha demostrat que defensa els drets humans de la població saharauí als territoris ocupats i defensa el dret internacional per a complir la legalitat per a la autodeterminació i així ho continuarà fent.