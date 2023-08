El litoral de Xàbia es un lujo. El día es asfixiante, de insoportable sofoco. Quien puede ha levado anclas y ha salido a navegar. No hay mejor forma de combatir el bochorno. Desde primera hora de la mañana, decenas de embarcaciones han puesto proa hacia la costa de la Sardinera y la Cala Blanca. Los primeros han podido engancharse a las boyas ecológicas (no arrojan el ancla sobre las praderas de posidonia oceánica). Pero no hay balizas para todos.

