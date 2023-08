Dins el marc d'acció del Pla de Dinamització i Governança turística 2023-2025 per als territoris afectats per l'incendi de la Vall d'Ebo 2022, la Mancomunitat de Pego i les Valls i la Macma (Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta) han posat en marxa una completa agenda de turisme actiu i turisme ambiental per als 9 municipis que es van veure afectats per l'incendi i que estan integrats dins d'aquestes dues Mancomunitats. Es tracta d'unes accions íntegrament subvencionades per Presidència de la GVA i Turisme Comunitat Valenciana.

Segons declaracions del president en funcions, José Ramiro Pastor, és molt destacable el fet que en l'àmbit tècnic, els dos Plans de Governança i Dinamització hagen anat des d'un principi en paral·lel, "l'equip tècnic de les dues Mancomunitats han treballat i consensuat les diferents línies d'acció, ja que no enteníem que cadascú fera coses completament diferents, així per primera vegada es treballa de forma coordinada entre les dues Mancomunitats, en un projecte que des de les presidències, tant per part d'Enrique Moll com meua, teníem molt clar que havien d'anar de la mà".

Per la seua banda, Enrique Moll, president de la Mancomunitat de Pego i les Valls, ha destacat també que "Si bé és cert que la Mancomunitat de Pego i les Valls ha rebut més diners que la Macma, a relació de les hectàrees i els municipis afectats i que té més línies finançades, les línies d'acció de la part de turisme Ambiental, Sostenible i Turisme actiu són idèntiques en les dues Mancomunitats, cosa que esperem que li done molta més força i presència a aquest projecte transversal".

Sota el lema “D’aquelles cendres, aquestes pedres” i un logo corporatiu, les dues mancomunitats llancen unes programacions on s’ofereixen rutes senderistes per a tots els nivells físics, així com visites guiades, rutes urbanes i fins i tot tallers d'educació ambiental, tant a nivell de centres educatius, com per a públic general.

Pel que fa a la campanya escolar, centrarà les seues activitats per als diferents centres educatius en les darreres setmanes de setembre i primeries d'octubre. El que es pretén és conscienciar i recordar el fet ocorregut, però en clau constructiva i sembrant una bona llavor, tant és així que totes accions d'educació ambiental pretenen generar un revulsiu en l'àmbit local i deixar una empremta positiva al territori, per a les persones que ens puguen visitar de fora però també per als locals. Pel que respecta a la Macma, les accions d'educació ambiental centraran els seus esforços a recuperar espais emblemàtics per als municipis amb l'ajuda dels escolars dels municipis que li pertoquen que són: Sagra, Castell de Castells, Orba i la Vall de Laguar. En la recuperació dels espais també ajudaran els visitants que participaran en els tallers ambientals i passejades etnobotàniques. Unes activitats que sota el títol 'Els Jardins rebrotadors' pretenen donar a conéixer la importància de certes espècies que permeten una millor recuperació postincendi i en la que trobarem espècies com arboços, aurons, carrasques, margallons, etc. I entre les que es faran plantacions col·lectives, didàctica de bombes de llavors, hotels d'insectes o plantes aromàtiques. A la banda de Pego i les Valls, els tallers d'hotel d'insectes, bombes de llavors, caixes niu i menjadores per a ocells, ompliran les activitats d'educació ambiental. A més a més, l'alumnat treballarà una activitat col·lectiva anomenada 'El bosc màgic' en el que Natura i Art es prendran de la mà. Els centres educatius participants en la part de la Mancomunitat de Pego i les Valls són Rosalia Bondia, Sant Antoni, Carolina Sala, Ambra i Enric Valor de Pego, i Joanot Martorell de la Vall de Gallinera.

Per últim, i com a colofó final, les dues Mancomunitats estan preparant un cap de setmana especial sota el nom de l'Aplec Excursionista de les Valls de la Marina per als pròxims dies 28 i 29 d'octubre. El divendres 25 d'agost representants de totes les corporacions dels 9 municipis van assistir a una reunió convocada per l'equip tècnic de turisme de les dues Mancomunitats, on es va consensuar per unanimitat que l'Aplec tindrà lloc a la Vall d'Ebo, "allà on tota la desgràcia va començar, ara celebrarem" va comentar la tècnica de Pego i les Valls. En la reunió es va aprovar l'esborrany que les tècniques havien preparat i que combinarà des de programació de rutes, activitats de turisme actiu com espeleologia o barranquisme, tallers familiars, música o presentacions dels resultats participatius dels 9 municipis, va exposar la tècnica de la Macma.

Un cap de setmana en el que, a més a més, la zona d'acampada estarà a disposició de diferents grups senderistes que vulguen eixir des de cada un dels 9 municipis per trobar-se a la Vall d'Ebo. Des de les mancomunitats s'informa que al setembre es publicarà la programació íntegra d'aquest aplec que pretén reivindicar l'interior de les Valls de la Marina, tan durament afectats per l'incendi, en la cerca d'un turisme sostenible, accessible i amb consciència mediambiental.