«Ya puedo vivir como una persona normal y corriente». Eulogio se ríe. Esa última palabra, corriente, está cargada de electricidad. «No lo he dicho adrede. Sí, puedo llevar una vida corriente». Eulogio García, un vecino de Calp de 80 años, tiene, por fin, electricidad en su casa de la calle La Font, en pleno centro histórico. Le ha costado dios y ayuda. Ha peleado durante un año con la compañía y el ayuntamiento. No entendía ese argumento kafkiano que le daban de que su expediente estaba cerrado y no había forma de reabrirlo. Pagó los mil euros de atrasos de la dueña que le alquiló a él la casa. Pero no había forma. La burocracia es, a veces, tenebrosa.

«Me han hecho hacer mil trámites y papeleos. Y, al final, era sencillísimo. En un par de horas pasaron los cables y me colocaron el contador», afirma este jubilado que ha malvivido a oscuras (se alumbraba con velas eléctricas y una linterna) y ha tenido que comer conservas. Comer siempre de lata es, desde luego, una lata. Eulogio estaba convencido de que esa dieta no era demasiado saludable. «Hoy ya me he podido freír dos huevos», celebra este vecino. Es la primera comida caliente y decente que puede hacerse en su casa desde que el 8 de agosto de 2022 firmó el contrato de alquiler y entró a vivir en una vivienda que ha reformado a conciencia. Antes de jubilarse, Eulogio era albañil. «Casi ni me lo creo. Llego a casa y le doy al interruptor y hay, por fin, luz», señala Eulogio, quien ha podido meter en un cajón la colección de velas eléctricas («las otras me daban miedo; solo faltaba que se me incendiara la casa») y la linterna que utilizaba para alumbrarse. «¿Qué si me ha cambiado la vida? Pues sí, una barbaridad». Un jubilado de Calp lleva un año sin luz: «Vivir a oscuras es un suplicio» Eulogio está convencido que dar a conocer su peripecia en la prensa ha ayudado a que le den la luz. «Esta semana me llamaron de la compañía. Me dijeron que mi expediente se había abierto. Fui a firmar el contrato. Vinieron los trabajadores a casa y en dos horas tenía instalado el contador y ya había luz», relata. «Me han mareado. La compañía y el ayuntamiento se han pasado la pelota y yo he estado un año a oscuras». Este vecino de Calp revela que lo primero que ha hecho ha sido llamar a sus dos hijas. Viven en Madrid. Este verano fueron a pasar unos días con él, pero se tuvieron que marchar ya que vivir sin luz era un suplicio. «Ahora ya van a poder venir y estaremos juntos». Para Eulogio García, la electricidad es ahora una comodidad de la que ha estado privado durante un año entero. «Voy a poder vivir como una persona normal y corriente», repite. Ya hay luz en su vida.