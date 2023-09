El pleno de Xàbia aprobó ayer por unanimidad la moción del PSPV para que el ayuntamiento compre la casa centenaria de los Lambert y la finca de 45.500 metros cuadrados (una preciosa pinada que corona un "tossal" del Portitxol) donde se halla y que incluye la ladera de la senda de acceso a la cala del Francés. Eso sí, la moción se modificó. La redacción final quedó de lo más burocrática. El gobierno local (PP, Vox y CpJ) quiso que el acuerdo fuera el de "iniciar los trámites para estudiar la posible adquisición" de esta histórica finca.

La alcaldesa, la popular Rosa Cardona, se mostró reticente a la condición que pone la familia para vender estos terrenos al ayuntamiento. Reveló que los herederos de Milagros Lambert, hija del pintor y grabador André Lambert y nieta del arquitecto e historiador del arte André-Louis Lambert (fueron dos influyentes artistas e intelectuales en la Europa de los años 20 y 30), quieren mantener el usufructo vitalicio de la finca. Dijo no estar de acuerdo con que el ayuntamiento compre la casa y los terrenos sin tener claro cuando podrá tomar posesión de ellos. Precisó que la familia plantea seguir disfrutando de la finca y mantenerla y aceptar que se hagan visitas culturales semanales o mensuales. No obstante, la alcaldesa reiteró sus dudas a que el ayuntamiento realice un fuerte desembolso (el finca está a la venta en portales inmobiliarios y el precio es de 3,5 millones de euros) y no pueda disponer plenamente de ella.

Cardona sostuvo que hay errores en la situación catastral de los terrenos que los propietarios deben resolver. Aseguró que la ladera donde se halla la senda que da acceso a la cala del Francés es un terreno segregado. Abogó por comprar esos terrenos y garantizar el acceso público a este tramo litoral.

Mientras que la moción del PSPV insistía en que una finca de tanto valor histórico, arquitectónico (la casa es un ejemplo magnífico de la arquitectura tradicional xabiera) y natural debe sacarse fuera del mercado y la especulación inmobiliarias, la alcaldesa sostuvo que esos terrenos son no urbanizables de especial protección y no hay riesgo de que allí se construya. No obstante, el concejal socialista Vicent Miralles replicó que nuevos gobiernos pueden cambiar las normativas de protección y lo mejor es que estos terrenos sean públicos y blindarlos para siempre.

El portavoz socialista José Chulvi lamentó que una cuestión de esta transcendencia no se hubiera abordado ya en la comisión municipal de cultura.