La DANA ha pasado por la Marina Alta con más gloria que pena. El cacareado diluvio universal no ha sido nada del otro jueves. Chaparrones con "trellat": gloria bendita. La DANA ha dejado, eso sí, una aparatoso tronada. Pero tronada política.

En Xàbia, el gobierno local (PP, Vox y CpJ) está de "Vuelta" de las emergencias. "No ha reaccionado", ha denunciado hoy el PSPV. De hecho, los socialistas aseguran que ha "demostrado su falta de seriedad y de ética" al sacarse de la chistera una reunión del Centro de Coordinación Operativo de Emergencias Locales (Cecopal) que no existió. Uno de los supuestos asistentes al que se citaba en los canales oficiales en los que se pregonaba que se estaban tomando medidas ante la emergencia meteorológica y se suspendían actos festivos, el responsable de la web y de las estaciones meteorologólicas de Meteoxàbia, ha aclarado que no se le convocó y ha precisado que "no es correcto" que se le cite como participante en una reunión en la que no estuvo.

Los socialistas aseguran haber verificado que el anuncio de que la alcaldesa, la popular Rosa Cardona, reunió el Cecopal "es totalmente falso". "Es más, la alcaldesa ni siquiera estaba en Xàbia, sino en Dénia viendo la salida de la Vuelta a España", afirman. El PSPV considera "grave" que el gobierno local "mienta abiertamente" a los vecinos en "una situación de emergencia y peligro".

El gobierno local no ha tardado en contestar. Ha subrayado que no ha bajado la guardia durante todo el episodio de emergencias y que toda la semana ha estado pendiente junto a los técnicos municipales de los partes meteorológicos y los avisos emitidos por el Centro de Coordinación de Emergencias.

Admite que la alcaldesa acudió a la salida de la Vuelta a España "a dar su apoyo y ánimos a Juan Ayuso, ciclista local del UAE". Pero "estuvo permanentemente informada por parte de la Policía Local y el concejal de Protección Ciudadana y Emergencias, Juan Ortolá, de los trabajos preparativos para atender la situación de avisos especiales y alertas".

El gobierno local reconoce que no hubo reunión del Cecopa, pero sí aviso a sus miembros para que estuvieran "localizables y disponibles". "A las 14.45 horas, la alcaldesa mantuvo un encuentro con el propio Ortolá y el intendente jefe de la policía". Fue en ese momento en el que, de acuerdo con la comisión de fiestas de la Mare de Déu de Loreto, se decidió suspender el correfoc y la discomóvil previstos para anoche.

El gobierno local acusa al PSPV de hacer política con las emergencias en lugar de ponerse a disposición de la alcaldesa y el concejal de Seguridad.