L’Ajuntament de Pedreguer, amb la subvenció de la Diputació d’Alacant per a campanyes de foment del consum als municipis d’Alacant, destina 132.978,00 euros de manera directa mitjançant l’emissió de 1.773 targetes regal. Amb aquesta campanya es pretén beneficiar tant al teixit empresarial de Pedreguer com a la ciutadania, estimulant la compra en establiments locals adherits a la campanya.

Es formalitzaran a través de les targetes regal emeses per l'entitat financera Caixa Popular, per les quals els ciutadans i les ciutadanes abonaran 75 euros per aconseguir un valor de 150 euros.

La data màxima de consum de les targetes és fins al 31 de desembre de 2023, quedant sense ús a partir de la data assenyalada, sense possibilitat de renovació de la targeta.

Les persones majors de 18 anys empadronades a Pedreguer a data 1/09/2023, podran obtenir des del 18 de setembre la targeta bo consum realitzant la pre-compra en línea a través de l’enllaç següent: https://pedreguer.es/bo-consum

A més a més, per a eliminar la bretxa digital, del 20 al 22 de setembre, s’habilitarà un punt d’informació per a les persones majors de 65 anys a la plaça Major, núm. 22 (antic Retén de la Policia Local).

Les dades de la campanya són: