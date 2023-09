Los alcaldes no quieren más experimentos con la sanidad de la Marina Alta. Hay una fecha marcada: el 31 de enero. Ese día acaba la concesión de Ribera Salud. Los alcaldes van a una. Lo tienen claro. Quieren que ese día el Consell ponga fin al contrato y no lo prorrogue ni un día. Quieren que la gestión del hospital de Dénia y del departamento de salud sea de nuevo pública.

No hay color político. Alcaldes del PSPV, del PP, de Compromís e independientes reclaman que no se demore ni un día el final de la concesión. Esta tarde se ha reunido en Dénia la Xarxa d'Alcaldes de la Marina Alta. El acuerdo ha sido el de pedir una reunión con el nuevo conseller de Sanidad, Marciano Gómez, para que les explique la "hoja de ruta" del Consell. No obstante, como han expresado esta tarde los alcaldes de Dénia y Ondara, Vicent Grimalt y José Ramiro, ambos del PSPV, "el deseo de los vecinos y vecinas de la Marina Alta es que la gestión vuelva a ser cuanto antes pública".

El alcalde de Benissa, Arturo Poquet, del PP, ha informado al resto de munícipes lo que a él le ha transmitido el conseller. Le aseguró que la reversión seguía adelante sin cambios. Eso sí, la conselleria está realizando una auditoria del departamento de salud. Poquet ha señalado que Marciano Gómez le ha indicado que no va a haber prórrogas y que el final de la reversión no está supeditado al resultado de esa auditoria, que "es para detectar deficiencias y necesidades". "Todos queremos la mejor sanidad para nuestra comarca", ha indicado Poquet, que ha avanzado que el conseller le ha anunciado que es "inminente" que la conselleria desbloquee el convenio colectivo que los trabajadores de Marina Salud pactaron con la empresa y que mejora sus condiciones laborales.

El alcalde de Dénia ha recalcado que "no es de recibo después de cómo ha funcionado el hospital" que la reversión se frene.

Mientras, el alcalde de Pego, el socialista Enrique Moll, ha recalcado que todos los alcaldes van a una y que, de hecho, la moción que exige la reversión se ha aprobado en todos los plenos "no ya por mayoría, sino por unanimidad". Ha matizado que la reunión con el conseller persigue superar la actual incertidumbre.

"La situación del hospital la hemos sufrido todos", ha reiterado Grimalt, que ha precisado que todos los pacientes, voten al partido que voten, han comprobado las deficiencias del sistema de gestión privada y de la concesión durante 15 años de Marina Salud.