Entre els dies 1 i 29 d’octubre de 2023, cada diumenge a les 18h, l'església de la Santa Creu de Pedreguer acollirà els concerts de la 27a Edició del Festival Internacional d’Orgue de Pedreguer (Concerts de la Tardor). Per a l’edició d’aquest any 2023, s’ha preparat un repertori divers, amb intèrprets magnífics, fidel a l’esperit del festival i a l’instrument que n’és l’ànima: el magnífic orgue Grenzing.

El primer concert, el d’obertura del 27é Festival, serà el diumenge 1 d’octubre. Aquest dia, els protagonistes seran l’orgue i el Quintet de Corda Heritage Ensemble junt amb la flauta de bec i la soprano Emilia Onrubia. Aquestos professionals estaran encarregats d’interpretar obres de Häendel, Vivaldi, Puccini Mozart i Hyden.

El segon programa, del dia 8 d’octubre, titulat Polifonia i Tradició Coral estarà interpretat per l’Orfeó Universitari de València sota la direcció de Francesc Valldecabres. La formació vocal, junt a l’orgue, ens brindaran peces de Bach, Mozart, Nystedt, entre altres.

El concert del diumenge 15 d’octubre porta per títol Diàlegs amb el vent: fantasies de concert per a clarinet i orgue. Al llarg de la vesprada, Luis Requejo amb el clarinet i Míriam Cepeda a l’orgue ens oferiran peces musicals de Bach, Rossini, Verdi i Piazzolla.

El quart concert, que es celebrarà el 22 d’octubre, està dedicat als Diàlegs amb Corda. Durant la vesprada, Santiago Juan amb el violí, Vicent Ballester amb la guitarra i Vicent Giner a l’orgue ens oferiran creacions de Vivaldi, Soler, Sarassate i Jules Massanet.

Finalment, el diumenge 29, els encarregats de tancar el 27é Festival Internacional d’Orgue de Pedreguer seran el cor i orquestra de la Rectoria que, acompanyats per Pepi Lloret com a soprano, José Martínez com a tenor, Carlos López com a baríton, Vicent Giner a l’orgue i sota la batuta de Jaume Morell, ens oferiran Òpera Sacra com a cloenda del la 27a edició del FIO.

L’alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús Peris, ha manifestat que aquesta edició del Festival Internacional d’Orgue té una gran varietat on, cada programa té una ànima ben diferent i ofereix músiques ben representatives d’un ventall de més de 500 anys d’història, des del renaixement fins l’avanguarda i tot centrat amb el magnífic orgue que l’Ajuntament va restaurar l’any passat.