La huella del desastre permanece. El urbanismo colgado de los acantilados tiene dos caras, la deslumbrante de los impresionantes chalés de lujo y la sombría del impacto en escarpadas laderas de gran valor natural y paisajístico.

Ya han terminado los trabajos para reparar el muro de contención de un chalé de lujo de la calle Trencapinyols, en el litoral de la Granadella de Xàbia. Los obreros también han sacado gran cantidad de escombros. Pero no han logrado borrar el estropicio.

El muro se vino abajo hace 22 meses. El derrumbe provocó una avalancha de cascotes que sepultó el talud protegido y que forma parte del LIC Penya-segats de la Marina. Incluso cayeron escombros al mar. También quedó enterrada la senda que lleva a la pesquera de Encots.

El ayuntamiento hizo mil gestiones para localizar al dueño del chalé. No está empadronado en Xàbia. Por fin, dio con él y le ordenó que arreglara el desastre.

En marzo, la cuadrilla de obreros contratada por el propietario de la vivienda empezó los trabajos. Los operarios han hecho lo que han podido. Asegurados con cuerdas y arneses, trabajaron en condiciones penosísimas y con medios bastante precarios. Cuando se construye uno de estos chalés de lujo, no se repara en gastos. Luego, a la hora de borrar los posibles impactos, sí hay más cicatería.

El plan inicial era montar una gran grúa en la calle Trencapinyols y utilizarla para hacer una limpieza concienzuda del acantilado. Pero el dueño del chalé optó por la vía más barata. Los obreros se han deslomado sacando escombros. Montaron poleas y disponían de un pequeño montacargas. Luego subían una empinadísima escalera cargados con capazos y sacas. Ha sido una faena de riesgo y muy fatigosa. Con los precarios medios que tenían, los trabajadores han cumplido con creces.

No obstante, la huella del desastre sigue siendo muy visible. La lengua de escombros no se ha retirado del todo. La ladera ha quedado arrasada. El derrumbe se llevó por delante pinos y vegetación. Este tramo de acantilado ha quedado en una situación muy inestable. Las lluvias arrastrarán la tierra suelta y los escombros que los obreros no han podido retirar.

El reconstruido muro de contención debía tener unos cimientos más fuertes. Sobre él hay un paso por el que se accede a la senda de la pesquera de Encots. La senda es extremadamente peligrosa. Hay escaleras de hierro que están rotas y muy oxidadas.

El derrumbe en este acantilado y los posteriores trabajos para mitigar su impacto ambiental y paisajístico han demostrado que el daño en estos frágiles espacios es siempre irreversible.