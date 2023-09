La doce edición del Riurau Film Festival de la Marina Alta se clausuró este martes con el "Curset". Mientras el sábado finalizaron las proyecciones que comenzaron el 19 de agosto y se han desarrollado al aire libre en Dénia, Xàbia y Jesús Pobre, y se entregaron los premios en el Gran Riurau de Jesús Pobre y con la participación del alcalde de la Eatim, Josep Fornés, y las concejalas de Dénia Marta Gascó y Maria Josep Ripoll.

La maratón de rodaje RIURAU EXPRESS el primer día dio como resultado seis cortometrajes, realizados en 38 horas, que se proyectaron en la primera sesión de Jesús Pobre. Además, se han llevado a cabo otras cinco actividades paralelas al festival. Los Encontres del Nostre Cinema en Denia, que reunieron en una mesa redonda, moderada por José María Fraguas de Pablo, a cineastas, intérpretes y técnicos de cine de la comarca con la idea de fomentar la industria cinematográfica local y en los que se proyectaron seis de sus cortometrajes de ficción. También en Denia tuvo lugar el Seminari de Film de Dansa el día 25 de agosto con la presentación de libro Maya Deren. Espacio y movimiento comunicante en el film de danza. El 31 de agosto, la Compañia de Ficción Sonora Narrativa de Xàbia, dirigida por el director y actor de doblaje Salvador Aldeguer, abarrotó el salón de actos del Museo Soler Blasco y puso una quincena de voces al guión de Alfonso S. Suárez Crystal Room, que recrea una de las reuniones más importantes de la historia del cine en plena caza de brujas de Hollywood en 1950. En Jesús Pobre, el viernes 1 de septiembre, la Conferencia Homenaje a Roberto Pérez Toledo la pronunció José María Hortelano Marín, quien profundizó con rigor de investigador en la cinematografía y perfil del desaparecido joven director. El 4 y 5 de septiembre cerró el festival el Curset Juvenil de Rodatge y Muntatge en el que los jóvenes se iniciaron en el rodaje y montaje de pequeñas piezas cinematográficas.

El público ha llenado un año más el aforo, que se ha ampliado respecto a años anteriores, en las sesiones de proyección del jueves 24 y viernes 25 de agosto en Xàbia, el 26 y 27 en Denia y 1 y 2 de septiembre en Jesús Pobre, este último con menor asistencia debido a la lluvia, que, sin embargo, no estropeó la proyección ni los premios. El festival ha recibido este año, referido a cortos de hasta 20 minutos de todas las temáticas, setecientas ochenta y una películas provenientes de treinta y tres países, de las que se han seleccionado y mostrado en pantalla treinta y nueve cortometrajes para la sección oficial.

De Brasil, "Último Domingo" de Joana Claude y Renan Barbosa; de Colombia, "La Ambulancia" de Antonio José Meza Cárdenas; de Argentina, "Las Estrategas" de Fabricio Centorbi; de Francia, "Open Call" de Katia Crivellari, "L'Anomalie Temporelle" de Cedrick Spinassou, "Six Pieds Sous Terre" de Matthieu Haag y "Les Deserteurs" de Faien Luszezyszyn; de Estados Unidos, "Daydream" de Pawel Grajnert; de la India "Peta, the Dancing Turban" de Irán –"The Single Horn" de Mohammad Kamal Alavi y Amineh Arani y " Middle Eastern Stories: Father" de Reza Daghagh, y, finalmente, de Turquía, "Ressurrection under the Ocean"de Serkan Aktas.

En cuanto a las españolas, fueron "Neu" de Marta González, "Tu Tijera en mi Oreja" de Carlos Ruano, "Ellas" de Marta Aledo, "Hábitat" de Elena Escura, "Sidéreo" de Josep Plaja Borrell, "Yegua" de Javier Celay, "Mascarada" de Ana María Ferri, "Leo" de Sergio Postigo Cruz, "Laia" de Ruth Máez, "The Waters" de S.C. Teles, "Cristal, Papel, Orgániico" de Almudena Vázquez, "Alegre y Olé", de Clara Santaolaya, "Zeta" de Ismael Luna Rey, " Dona" de Alexander Lemus Gadea, "Mare" de Santi Gatto, "Me llamabas Septiembre" de Fernando Bonelli, "Los Piés Fríos" de Samantha López, "El Crédito" protagonizada por José Sacristán de Alex Escudero, "El Establo" de Elisa Puerto Aubel, "Sin un amor" de Diego Marcos, " Claudio" de Rebeca Alemañy, "En el Cielo" de Manuel Gomar, "La Cajera" de Andrea Santos Relaño, "Memorias de mí", de Ángel M. Pecci, "Sisé Primera" de Albert Carbó, "Los Ojitos Verdes" de Javier López y "LLodrigons" de Joana Antonin . Además, se proyectaron los seis antedichos cortos exprés, y otros tantos de los Encontres, cinco cortometrajes de los alumnos de l'Escola de Cinema Riurau, cuatro monólogos de interpretación y tres trabajos más en el apartado de OFF Escola.

El festival, que reparte más de 3.800 € en premios, celebró la gala de entrega de premios en la que además se entregaron los diplomas y Bancalets, trofeo del festival, con la siguiente relación:

PALMARÉS XII RRFF 2023 Mejor Cortometraje de Ficción Premio Villa de Xàbia para: “YEGUA” de Javier Celay Mejor Direcció de Cortometraje Premio Ciudad de Denia para: “OPEN CALL” de Katia Crivellari Mejor Cortometraje de Film de Danza para: "ZETA" de Ismael Luna Rey i Toni Amengual Oliver Mejor Cortometraje en Lengua Valenciana-Catalana para: “HÀBITAT” de Elena Escura Mejor Cortometraje de Diversidad Premio EATIM de Jesús Pobre para: "The Single Horn" de Mohammad K. Alavi. Mejor Cortometraje Ficción Social "Mujeres Directoras" para: “ÚLTIMO DOMINGO” de Joana Claude y Renan Barbosa Brandão Mejor Cortometraje de Sostenibilidad Rural y del Mar para: “AMBULANCIA” de Antonio José Meza Cárdenas Mejor Intérprete para: Isabel Rocatti por “HÀBITAT” de Elena Escura Mejor Fotografía para: Fernando Macedo por “ÚLTIMO DOMINGO” de Joana Claude y Renan Barbosa Brandão Mejor Dirección de Arte para: Nat Bas i María Dolz por “MASCARADA” de Ana Maria Ferri Mejor Guión de Cortometraje para: Darío Madrona por “TU TIJERA EN MI OREJA” de Carlos Ruano Mejor Montaje de Cortometraje para: Queralt González por “SISÈ PRIMERA” de Albert Carbó Mejor Sonido de Cortometraje para: Farzin Zand y Ehsan Afsharian por “MIDDLE EASTERN: FATHER” de Reza Daghagh Mejor música original para: Benjmain Balthazar por “LES DÉSERTEURS” de Fabien Luszezyszyn Mención Especial del Jurado para: “LA CAJERA” de Amada Santos Relaño Menció Especial del Jurado para : “ME LLAMABAS SEPTIEMBRE” de Fernando Bonelli Menció Especial del Jurado de Film de Danza para: “THE DANCING TURBAN” de Varsha Raviprakasha Mejor Cortometraje VIII Marató de Cortometrajes RIURAU EXPRESS para: "FIBY" de Anna Perles Mención Especial VIII Maratón RIURAU EXPRESS para: "FIN" de Lorena Watt i Aiala Mendiábal Premio del Público RIURAU EXPRESS Fundació Baleària para " EL INCREÍBLE VIAJE DEL SEÑOR SMITH" de Fabián LListerri

A lo largo del festival y sobre todo el día de la gala de premios, se contó con la asistencia de protagonistas, directores y productores de varias de las películas, entre ellos a la bailarina y actriz Lucía Luna Rey, del Film de Danza ganador de un Bancalet por "Zeta", la directora y productora Ana María Ferri y las ganadoras de la Mejor dirección de Arte Nat Bas y María Dolz por "Mascarada". La joven script del film "Yegua", Paula Gorráiz, recogió el trofeo a la mejor película, protagonizada por Karra Elejalde, en nombre de su director Javier Celay que se encontraba en Dinamarca. La actriz germano-iraní Lydia Triebel Bakthiari recogió el Bancalet de Diversidad de sus compatriotas M. Kamal Alavi y Amineh Arani por "A Single Horn" y el diploma de Mejor Sonido de la película "Middle Eastern Stories. Father" del conocido Rezah Daghagh. A la cita de entrega de premios también acudieron Elena Escura, directora de "Habitat", Mejor Film en Valencià/Català y su productora Mila Luengo acompañada del también productor Carles Miralles. Katia Crivellari, de París, se acercó a Jesús Pobre a recoger el premio de mejor dirección por "Open Call" desde el CECINCI de Venecia, donde recibió la semana pasada el premio a la mejor película.