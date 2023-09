El curtmetratge "Els Amats", dirigit per Joan Vives i produït per Agustí Mezquida per a Desmesura Films, és una producció valenciana que narra la història de Teresa (Imma Sancho), una dona incapaç de superar el naufragi del seu marit Ovidi (Josep Manel Cassany), deu anys enrere. Des d’aleshores, Batiste l'alcalde (Berna Llobell) han tancat la platja amb pany i forrellat a veïns i turistes. Desenes de peixos devorats apareixen cada dia en la platja, alimentant el mite popular que un monstre marí habita les profunditats. Tot canviarà quan Teresa caurà a la mar i descobrir que el seu marit encara és viu, però amb un aspecte físic ben diferent... L’elenc de la pel·lícula el completen Pepa López en el paper de Marisol i Ferran Gadea en el paper de Manolo.

Rodat en localitzacions espectaculars com Les Rotes de Dénia, la Cova Tallada de Xàbia i el barri mariner de La Vila Joiosa, narra amb un to de realisme màgic, una història de passió inspirada en l’imaginari col·lectiu de les rondalles d’Enric Valor i el poema ‘Els amants’ de Vicent Andrés Estellés, mentre celebra un homenatge a Ovidi Montllor, autor de la rapsòdia d’aquest poema. 13 ‘Els Amants’ és una producció de Desmesura Films i Joan Vives amb la participació de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), i compta amb el suport de l’Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de Dénia i l’Ajuntament de la Vila Joiosa; així com amb la participació de Movistar+ i À Punt Mèdia. El projecte també ha comptat amb la col·laboració de l’Associació d’Empresaris d’Hosteleria i Turisme de la Marina Alta (AEHTMA) i del Real Club Nàutic de Dénia. Desmesura Films, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Dénia, estrenarà en el Teatre Auditori Centre Social de Dénia el curtmetratge el pròxim dimecres 13 de setembre a les 20.00 hores. El curtmetratge ha estat seleccionat en diversos festivals i ja ha rebut importants reconeixements com el Premi Proyecto Corto de Movistar+ en la Setmana de Cinema de Medina del Campo, dos Premis FUGAZ a millor direcció de producció i millors efectes especials i el Premi a millor curtmetratge de la Comunitat Valenciana en el Festival de Cine Pequeño d’Asp. L’equip de direcció i part de l’equip tècnic i artístic participaran en la presentació de la pel·lícula.