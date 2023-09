El Servicio de Radioterapia del Instituto para el Tratamiento Integral del Cáncer de HCB Benidorm continua con su labor investigadora aportando mejoras a los tratamientos de Radioterapia contra el cáncer. El Servicio participa en decenas de estudios internacionales al año junto a los mejores especialistas de los hospitales de referencia tanto de España como del mundo.

En el último semestre la actividad de algunos de los especialistas del Servicio de Radioterapia de HCB Benidorm ha aparecido publicada en prestigiosas revistas científicas del ámbito de la Oncología y la Radioterapia, así como de la Física Médica, área en la que HCB Hospitales también cuenta con grandes especialistas.

En primer lugar, un trabajo con origen en la Comunidad Valenciana, del Dr. José Pérez Calatayud, especialista en Física Médica del Servicio de Radioterapia de HCB Benidorm y del Hospital Universitario La Fe de Valencia, publicado en la prestigiosa revista americana J. Radiosurgey and SBRT. Se trata del estudio Evaluation of intrafraction motion with an open immobilization mask for HyperArc treatment of multiple brain metastases.

En Radioterapia los pacientes se inmovilizan con máscaras termoplásticas para poder administrar la radiación minimizando el movimiento del paciente para que la dosis se ajuste exactamente al volumen adecuado.

“Este estudio analiza el posible movimiento del paciente dentro de esas máscaras, concluyendo resultados submilimétricos. El beneficio para los pacientes extraído de este estudio es el mayor conocimiento de ese mínimo movimiento que llega a darse a pesar de la máscara, que debe tenerse en cuenta en la planificación del tratamiento. Además, los resultados garantizan la precisión y la seguridad de las máscaras, cumpliendo con los altos requisitos de Calidad obligados en estos tratamientos complejos", ha explicado el Dr. Pérez Calatayud.

También el Dr. Pérez Calatayud, en esta ocasión junto a especialistas de hospitales e institutos de investigación valencianos y norteamericanos, han publicado el estudio MLEM Neutron Spectra Unfolding in a Radiotherapy Bunker Using Bonner Sphere Spectrometer en la revista NUCLEAR SCIENCE AND ENGINEERING, de la American Nuclear Society.

Se trata de un estudio muy técnico y preciso sobre el tipo de radiación utilizado en Radioterapia con el objeto de evitar lo máximo posible la irradiación de los tejidos sanos. Es el gran objetivo de los tratamientos contra el cáncer y de gran parte de estos estudios y logros: conseguir que la medicación administrada llegue solo al tejido dañado afectando lo mínimo posible al resto del organismo.

En la Revista Cancers, un nutrido grupo de especialistas de hospitales e institutos de Barcelona, Castellón, Valencia y Alicante, entre los que se encuentra el Dr. José Pérez Calatayud, han publicado el estudio A User-Friendly System for Mailed Dosimetric Audits of 192Ir or 60Co HDR Brachytherapy Sources.

El equipo ha diseñado una herramienta de uso sencillo que ayuda a auditar, o verificar experimentalmente, los cálculos de dosis en los tratamientos de Braquiterapia. Siempre con el objetivo de alcanzar el mayor nivel de seguridad para los pacientes y de precisión para los objetivos del tratamiento.

RADIOTERAPIA CÁNCER GINECOLÓGICO

Por otro lado, la Dra. Silvia Rodriguez y el Dr. José Richart del Servicio de Radioterapia de HCB Benidorm han participado en el documento de recomendaciones para tratamientos con dosis intersticiales en tumores ginecológicos malignos junto al Grupo Español de Braquiterapia de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) y la Sociedad española de Física Médica. Este documento se ha publicado en la revista Clinical and Translational Oncology.

En esta línea, y en la misma revista, Clinical and Translational Oncology, la Dra. Silvia Rodriguez, altamente especializada y figura de referencia en tratamientos de Braquiterapia y Radioterapia en Cáncer ginecológico, ha participado en las dos publicaciones del estudio Radiation therapy for vulvar cancer: consensus guidelines of the GINECOR working group of the Spanish Society of Radiation Oncology.

Se trata de un completísimo estudio que se ha dividido en dos publicaciones (la parte I consta de recomendaciones en la parte clínica y la parte II del estudio se dedica más a la parte técnica de la Radioterapia) en el que el prestigioso grupo GINECOR, de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, al cual la Dra. Rodríguez pertenece, ofrece recomendaciones detalladas sobre los tratamientos para el cáncer de vulva.

En su conjunto el Servicio de Radioterapia del ITIC de HCB Hospitales destaca por su amplia participación en estudios nacionales e internacionales y sus notables aportaciones en el campo de la Oncología Radioterápica.