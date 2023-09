El juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Alicante ha ordenado la paralización de la construcción del colector de alcantarillado del PAI de 488 viviendas que promueve la empresa Garsivà en Llíber. La medida cautelar se adoptó el pasado 28 de junio, pero es ahora cuando se ha comunicado a las partes. Es la segunda vez que el juzgado paraliza estas obras. El grupo de Compromís en la Diputación de Alicante y la coalición de Llíber vinculada a los valencianistas tienen presentado un contencioso contra la licencia municipal otorgada para construir el colector. Esta infraestructura es esencial para que se pueda desarrollar el proyecto urbanístico. El juzgado estima que, mientras se resuelve el contencioso de fondo, el de si es legal o no la licencia municipal (Compromís sostiene que no se ha realizado ningún trámite ambiental), se deben suspender las obras ya que pueden provocar un daño irreversible y elevados gastos económicos (los de la eventual demolición de las obras).

Compromís sostiene que este plan parcial, que data de 2001, no se ajusta a los tiempos actuales. Considera que es insostenible construir 488 viviendas en un municipio que no supera los 1.000 vecinos. También asegura que no consta proyecto de suministro de agua.

Los valencianistas interpretan que la medida cautelar de paralizar la construcción del colector implica suspender "todo el proceso de urbanización".

El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Ximo Perles, ha subrayado que "la declaración de impacto ambiental aprobada en el año 2000 hoy no se concedería. El plan no tiene capacidad de garantizar ni siquiera el suministro de agua potable a la población. El proyecto se ubica en el paraje conocido la Muntanya Llarga con un alto valor paisajístico y que conecta con la Serra de Bèrnia".

“Vamos a luchar por defender nuestros parajes de la especulación, no queremos volver al pasado de una masificación urbanística y turística que ha situado a la Marina Alta en una de les comarcas valencianas con menor renta per cápita”, añade el portavoz valencianista.