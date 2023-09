Dylan es un profeta. "The answer is blowin' in the wind". Sí, la respuesta estaba en el viento. Los informes de la policía local de Calp y de los bomberos coinciden en que el viento que soplaba durante el disparo del castillo de fuegos artificiales y la densa y seca vegetación del yacimiento romano de Banys de la Reina provocaron el "virulento incendio" que el pasado 5 de agosto calcinó 11.150 metros cuadrados (2.602 m2 corresponden a una reserva de flora) de uno de los enclaves arqueológicos de época romana más valiosos del Mediterráneo peninsular. El fuego no llegó a dañar, eso sí, los vestigios arqueológicos.

El informe de la policía precisa que el fuego se inició "a consecuencia del viento que desplazó las chispas de un cohete y debido a la sequedad". Señala que las llamas se propagaron "muy rápido por el viento que había en ese instante". Mientras, los bomberos advierten que se prendió "la densa vegetación". "El viento y la combustibilidad del material provocaron un virulento incendio", añaden. Las pavesas, el fuerte calor y el humo ocasionaron daños, sobre todo de pintura, en hasta 15 vehículos. Eso también se indica en el informe de la policía local, que apunta que se tuvo que evacuar por precaución un edificio y que algunas chispas prendieron una palmera de la avenida de Ejércitos Españoles (a bastantes metros de distancia del foco principal). También advierte el informe que un agente fuera de servicio y un sanitario de la Cruz Roja tuvieron que regular el “intenso tráfico”. Esa noche miles de personas estaban viendo el castillo de fuegos artificiales. El tripartito de Calp (Somos Calpe, PSOE y Compromís) se apresuró a aclarar entonces que no había ninguna alerta que impidiera lanzar el castillo de fuegos artificiales "Castell a la Mar", uno de los actos más destacados y multitudinarios de las fiestas de la Mare de Déu de les Neus. Concretaron que la racha máxima fue de 25 km/h y que es con vientos de 50 km/h cuando inmediatamente se suspenden los espectáculos pirotécnicos. Los informes de la policía y los bomberos, al atribuir el fuego al viento, constatan que urge revisar los protocolos de seguridad de este castillo de fuegos artificiales y ser más estrictos a la hora de evaluar el posible efecto de las condiciones meteorológicas. La empresa pirotécnica asegura en el escueto informe que ha enviado al ayuntamiento (cuatro renglones) que el castillo se disparó "sin que se produjeran anomalías en el funcionamiento de ningún artificio pirotécnico". Mientras, el informe de la arqueóloga municipal incide en que el fuego no dañó los restos arqueológicos (especialmente valiosos son los mosaicos) del yacimiento romano ni de la basílica paleocristiana. Advierte, no obstante, que es recomendable erradicar los ejemplares de “Cortaderia selloana”, una especia vegetal invasora muy utilizada en jardinería que podría ahora colonizar el enclave arqueológico y socavar las estructuras. La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha insistido hoy en que el incendio fue “fortuito, un accidente que nadie desea”. Su equipo de gobierno ha ventilado por la vía rápida el pleno extraordinario que forzó el PP para exigir que se hicieran públicos los informes y revisar y mejorar los protocolos de seguridad y emergencias. La alcaldesa y el portavoz del gobierno local, Ximo Perles, de Compromís, han asegurado que el tripartito ya está trabajando en reforzar la seguridad del Castell a la Mar. La alcaldesa le ha entregado al finalizar el pleno los informes a la oposición, pero durante la sesión no se han analizado ni debatido. El portavoz del PSOE y concejal de Cultura, Guillermo Sendra, ha acusado al PP de intentar sacar rédito político. El portavoz popular, César Sánchez, ha insistido en que el pleno de hoy “era muy necesario” y que urge reflexionar sobre lo que ocurrió esa noche y extremar la seguridad de este castillo de fuegos artificiales. Ha lamentado que el debate de hoy no se centrara en los informes (no se habían incluido en el expediente del pleno) ni en mejorar los protocolos. Y ha subrayado que aquella noche, no muy lejos del incendio, había una feria de atracciones con familias y “unos 700 u 800 niños”. “Pudo suceder una desgracia. Este pleno extraordinario es constructivo y puede servir para que dentro de un año los protocolos de seguridad se hayan mejorado”, ha dicho Sánchez, que ha planteado que el castillo, en lugar de dispararse desde la Muntanyeta (en la playa), se lance en el mar desde plataformas flotantes. “Ganamos metros de distancia y seguridad”. Ese sistema de las plataformas ya se utiliza en el Castell de l'Olla de Altea y en el de las fiestas del Loreto de Xàbia. El actual plan municipal de seguridad de este castillo ya indica que la distancia ideal para disfrutar de este espectáculo pirotécnico es de 400 metros.