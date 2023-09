L'alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús Peris, serà el nou president de la Macma (Mancomunitat Cultural de la Marina Alta) tal com es va decidir aquest dissabte, al migdia, a la sessió extraordinària de constitució de la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta que tingué lloc a la Casa de Cultura d'Ondara. Un acord que es va prendre per unanimitat després que el secretari de la Macma, Juan Noguera Server, i els vocals que presidien la mesa d'edat, Francisco Miguel Costa LLácer, alcalde de la Llosa de Camatxo, i Fátima Jarjor Soler, regidora de Xàbia, repassaren el nom dels nous i les noves representants dels ajuntaments de la comarca Alta que integren l’entitat.

Postulat com a candidat a la presidència per part del grup comarcal de Compromís, la candidatura de Ferrús obtingué el vot unànime del Ple de la Mancomunitat. Tal com resumí el nou president, “és un honor assumir la presidència de l’entitat en un moment realment especial pel que fa a la unió de la comarca a través d’un àmbit tan ampli i dinamitzador com la cultura, i en una etapa molt important per a la mancomunitat, per tal com seran 4 anys d'adaptació als nous estatuts aprovats segons la nova llei de mancomunitats, que apunten a uns objectius ben ambiciosos que requeriran uns recursos que s'hauran d'aconseguir”. En relació a la seua trajectòria dins l’activisme comarcal, Ferrús subratllà “el caràcter integrador de la Mancomunitat, sobretot pel que fa al suport als pobles menuts, així com a nexe aglutinador entre les poblacions menudes i les grans”.

D’altra banda, José Ramiro, president de la Mancomunitat en l’anterior legislatura, s’acomiadà del càrrec apel·lant al caràcter integrador de la Macma com a vehicle per unificar els valors i atractius de la comarca: “Durant aquests quatre anys s’han fet passes fonamentals per al creixement de la Marina Alta i per a la nostra entitat, com ara la integració dels àmbits de l’Educació i els Esports”. Així mateix, Ramiro valorà especialment la tasca del personal de la Macma i els felicità en el seu parlament de comiat.

El nou president va destacar aquest caràcter integrador de l'entitat i el treball de la plantilla, agraint a tots els municipis comarcals la seua confiança, i posant com exemple de l'esperit de la Macma eixa voluntat de tirar endavant sense atendre a colors polítics, i com a prova d'això va llançar al ple la proposta de vicepresidències que també s'havien de triar durant el mateix ple, una proposta de consens i que estarà formada per Fátima Jarjor Soler, Laura Castellà Sastre i Felipe Poquet Domènech, regidores i regidor de Xàbia, Pego i Parcent, respectivament, i pertanyents respectivament als grups popular, socialista i d'independents. La proposta va ser aprovada també per unanimitat.

La Macma, a punt de complir vint-i-sis anys d’existència, nasqué amb unes directrius ben clares pel que fa a la vertebració dels municipis de la comarca a través de la cultura. Un quart de segle després, la difusió ininterrompuda d’una programació cultural d’àmbit comarcal i l’aprofitament i la promoció dels recursos ja existents a la comarca ha estat una constant en el dia a dia de la Mancomunitat. Uns objectius que s’han refermat amb l’ampliació dels estatuts de l’organisme, els quals permeten seguir treballant des d’una perspectiva multidisciplinària i integral per tal de cohesionar i promoure el valor de la Marina Alta.