L’Escola de Dolçaina i Percussió “Xirimitab’s”, centre educatiu de la colla xabiencadel mateix nom, ja ha obert el termini de matriculació per al pròxim curs 2023-24.

L’escola Xirimitab’s, formada per un equip docent professional i experimentat, ofereix classes de dolçaina, percussió, llenguatge musical i conjunt instrumental. Aquesta última matèria, dirigida als alumnes amb un nivell més avançat, és l’últim pas formatiu abans de formar part de la Colla Xirmitab’s. El període lectiu s’iniciarà a octubre.

Per a més informació i per a formalitzar la matrícula, els interessats poden contactar per mail a xirimitabs@gmail.com , o per WhatsApp al telèfon 654 48 70 63. El termini de matriculació romandrà obert fins al 30 de setembre, però les places són limitades.

Per altra banda, l’Escola Xirimitab’s ha organitzat una jornada de portes obertes per a tota aquella persona interessada en matricular-se a l’escola, o simplement a qui es trobe dubtosa i vulga provar l’experiència de ser “xirimitab”.

En aquesta jornada, programada per al divendres 29 de setembre, a partir de les 18:00h, els inscrits podran provar els diferents instruments, conéixer al professorat, rebre una classe gratuïta i formar part d’un assaig de colla. En resum, viure l’experiència Xirimitab’s des de dins.

Important! Cal inscripció prèvia per a assistir a la jornada de portes obertes.