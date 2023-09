Vamos a celebrar dentro de unos días el 20 aniversario del Centro Cívico Virgen de las Nieves, una de esas obras importantes y sin lugar a dudas un edificio funcional y un diseño único realizado por el arquitecto Manolo Gallego.

En dicho edificio hay un mural que, posiblemente, no llame mucho la atención de los ciudadanos y visitantes. Creo que es único en el ámbito artístico de Europa y quizás en el mundo en el tema de murales exteriores.

Le comenté a Elías Úrbez y su equipo que el Centro Cívico y el Jardín del Pou de la Merced se merecían un trabajo diferente a todos los realizados en Calpe ( Plaza de Don Manuel Miró, Plaza del Mosquit, etc.) y le encargué el proyecto de realizar un mural que fuera impresionante y él, como gran artista que lo es, puso en marcha a su equipo, estrujándose el cerebro para poder llevar a cabo ese mural en un plazo tan corto, que se antojaba casi imposible de realizar, al menos utilizando los materiales habituales de cerámica, etc.

Trabajaban en el garaje de su casa de les Oneretes. Muchas veces me pasé por allí y veía a Elías, su hijo Jordi, Rubén García y Francés Xamani muy concentrados en la faena, ahí andaban con piezas de cemento y diversos materiales y, naturalmente, como profano en la materia que era, no sabía exactamente qué es lo que estaban haciendo.

Completado el mosaico, hoy representa una obra única que el tiempo ha mantenido VEINTE AÑOS intacta.

Sinceramente me quedé impresionado, fui un día a verlo de cerca y es algo increíble que esté allí en perfecto estado, la mayoría de la gente no es consciente de la obra artística que está observando, posiblemente, la mejor fachada en arte de murales existente en buena parte del mundo, realizado básicamente con piezas de cemento y otros materiales.

No es sólo la fachada del Centro Cívico, también en el jardín del Pou de la Merced.

Fue en una conversación con Elías hace unas semanas en su casa, donde me explicó los pormenores del desarrollo de tan importante proyecto y que prefiero transcribir literalmente a continuación esta conversación a modo de entrevista.

JAVIER: Elías, una de las cosas importantes de este tema es explicar lo que significa este mural ¿qué es en realidad?

ELÍAS: Los que estábamos en el ajo éramos Rubén y yo. Se trata de una representación figurativa de las labores que configuraban la forma de vida en el Calpe de aquel entonces.

Básicamente, de lo que habían subsistido, había una agricultura muy limitada, como era la pasa sobre todo. El almendro también está representado como la agricultura. También era el mar muy importante por la pesca. En el mar hay una vela y un barco, ¿lo ves? aquí, al principio, en la parte de abajo. La vela le da la curva a una guía que es transversal, es un poco más blanca, que es donde apoyamos los hierros para quitar peso a la parte de abajo como explicaré más adelante. Hay un agricultor, vareando el almendro por debajo del pueblo.

En el centro, hay un hombre con un remo y una mujer con pescado y uva, representando a los calpinos de hace 100 años, cómo vivían antes de la guerra y después de la guerra también.

Igualmente tenía su importancia la sal, pero los principales medios de vida que tenían los calpinos en aquella época eran la uva, el almendro, un poco de oliva y la mar, por supuesto, la pesca. Había alguien que tenía huerta con tomates, hortalizas, etc., pero ya a un nivel muy particular.

JAVIER : Y otro tema muy importante que me gustaría que explicaras es el material empleado, porque eso es la clave de todo.

ELÍAS: Yo te explico. Cuando tú me dijiste lo de mural, yo me lo imaginaba ahí. Un precioso mural todavía, guardado en algún sitio, porque yo ya no vivo en mi casa. Se hizo el proyecto, a ti te gustó, le gustó a todo el mundo, me dijiste que adelante y me pusiste la fecha de terminación del mural.

En cuanto me pusiste la fecha, se me derrumbó el proyecto, porque vi que era imposible hacer eso a cerámica en ese plazo, si el de la Iglesia, que era más pequeño, nos había costado nueve meses, y tú me diste el proyecto en febrero y lo querías terminado para mayo… Así que nos quedamos pensando y estuvimos quince días muy estresados experimentando Rubén y yo, a ver qué se podía hacer para llevarlo a cabo en ese plazo.

Empezamos con piezas de yeso, pero en cuanto se le metía al yeso el color, se deshacía. Probamos muchas otras cosas. Le comenté a Rubén que buscara en internet a ver si había algo y me dijo que había algo de piedra y porcelana de colores y me dije ¿de dónde sacamos nosotros ahora piedras de colores o porcelana y lo caro que puede resultar? Entonces me acordé del escudo que tengo aquí que compré por los años 70, que es como un calendario maya y me di cuenta al mirarlo que era de hormigón, lo cogimos y comprobamos que era muy pesado y nos preguntábamos de qué manera se podía meter eso con el hormigón de ese color, si necesitas un amarillo o blanco, se van a alterar los colores. Al final conseguimos la fórmula de cómo quitarle peso y darle brillo al hormigón. A Rubén le costó la prueba dos o tres pasteras.

Luego vino el problema del color. Probamos pinturas que deshacían el hormigón y acababa rompiéndose. Probamos a mezclar los pigmentos con el hormigón, haciendo que éste cogiera el color por los dos lados y evitábamos así, por una parte, que el sol se comiese el color y, por otra, que tuviera la suficiente resistencia para no partirse o deshacerse. Miramos en internet y no encontramos nada hecho de hormigón, no aparecía por ningún sitio un mural hecho con hormigón.

Probamos a ver cómo resultaba, pensando que si fallaba tendríamos un plan B que era pintándolo por fuera. Hicimos unos moldes de madera para hacer unas placas con un tamaño que nos convenía para colocar las piezas, aunque habría que cortarlas o romperlas para hacer encajar unas piezas con otras. Probamos con una radial y nos fue bien, encajaban bien pero aún así, el hormigón seguía resultando demasiado pesado, así que hicimos unas guías trasversales que incrustamos sobre el dibujo a tiza que había en la pared. Compramos varilla de encofrador y las cortamos con la radial al tamaño justo, perforando la pared con uno tacos de hierro de unos 4 ó 5 centímetros, luego con un producto cola se tapaba el agujero metiendo las varillas y dejando fuera un par de centímetros, que era el grosor de las placas.

Así, conseguimos que el peso de las piezas se asentara sobre la varilla y lo fuimos repartiendo por sectores en el mural, aliviando así el peso de las placas. En el dibujo, unas placas estaban sin fisuras y en otras había unas juntas que dotaban de fuerza y vigor al dibujo y al mural, además disimulando el lugar donde estaban los tornillos.

JAVIER: ¿El color está pintado encima del hormigón?

ELÍAS: No, no, cada placa está creada con un color. Para hacer los moldes fabricábamos el hormigón en verde dejándolo secar por lo menos un par de días. Total que polvo tragamos cantidad, nos costó, pero al fin lo acabamos en la fecha prevista para su inauguración. Luego le pusimos una protección para que resistiera más al sol.

Todos los días, cuando hacíamos placas, el perro que tenía yo entonces las pisaba por lo menos a tres o cuatro de ellas y allí nos dejaba su huella. Una vez cogimos una placa y estaba la huella perfectamente marcada del perro y eso se ve en el mural, está más o menos, debajo del hombre que está vareando el almendro, a la derecha.

El que descubra la placa, tiene asegurado su regreso a Calpe. Así empezaron los turistas con las monedas y las fuentes famosas y últimamente lo de atar un candado a los puentes, pues aquí también sería algo así.

Pusimos unas planchas de madera de vinilo, de esas de madera como encimeras de cocina de conglomerado pero brillante. Así pusimos allí la parte buena que era la de abajo, porque la otra quedaba más granulada.

El mural no sé si es mejor o peor, más bonito o más feo que otros, pero si algo lo distingue del resto de los murales, es que se hizo con placas de hormigón y con otras dos cosas, que no voy a decir, perdona que la fórmula sea secreta porque tiene que serlo.

Los quince días más estresantes fueron hasta que encontramos el material. Luego el miedo de que no se sabía cómo iba a quedar. Después nos sorprendimos al comprobar que quedaba muy bien.

Para limpiarlo, una manquera, agua y una esponja sin jabón ni nada, restregar el mural y una vez que está seco se le da una mano de un protector hidrofugante y con una versión transparente que es la que usábamos nosotros, porque así no interfiere en ningún color y además tapa los poros y el mural queda protegido. Pienso que cada cuatro o 5 años convendría repasarlo.

Te voy a decir una cosa, de todo lo que me han dicho sobre ese mural, lo mejor, fue lo que dijo Manolo Gallego, cuando vino a la inauguración y el mural no lo había visto. Se pensaba que iba a hacer un mural de Moros y Cristianos o algo así y cuando vio el mural me puso la mano en el hombro y me dijo: “Elías, tengo que reconocer que eres el único que ha conseguido mejorar un proyecto mío, ¡hay que ver qué moderno y qué bonito!” Eso, viniendo de Manolo Gallego, no era cualquier y la verdad que se me quedó muy grabado. Y esto es, de forma resumida, lo que recuerdo de este mural.

JAVIER: Pasarán los años y la gente pensará que siempre ha estado allí y que es una más de las obras de Elías Úrbez, pero no es así, es una obra única para la historia y el disfrute de los ciudadanos de Calpe y no la hicieron los romanos.

Como todas las obras de arte que proliferan por nuestro Casco Antiguo, deben ser cuidadas y protegidas, como bien de interés cultural local, para nosotros y nuestros descendientes.

Una obra artística que engrandece nuestro pueblo y que lo hace especial para nuestra historia.

Mi agradecimiento a Elías Úrbez, su hijo Jordi, Rubén García y Francés Xamani por su excepcional trabajo.