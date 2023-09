El Teatro Municipal de Pego acogió el pasado viernes la presentación y proyección de la película ‘Somos Pego’, fruto de un proyecto destinado a evidenciar la cohesión social de este municipio del interior de la Marina Alta que crece sobre sus raíces y se enriquece como población acogedora. Una invitación a demostrar que la riqueza de una comunidad está en su diversidad y que la cultura de un pueblo nunca es una sino la suma de muchas. ‘Somos Pego’ se presenta así como un proyecto que, desde el respeto y la tolerancia, apuesta por la diferencia, la pluralidad y la diversidad. Una historia que está compuesta de muchas historias, las de aquellas familias llegadas de diferentes partes del mundo que por distintos motivos aterrizan un día en Pego y deciden quedarse.

Algunos de los protagonistas, sobre todo los más jóvenes, han preferido mostrarse en público desde la ficción y han recreado situaciones propias del cine de terror y otros géneros por tratarse de fórmulas con las que se sentían más cómodos en su primer contacto con una cámara. Familias llegadas de Noruega, Marruecos, Colombia, Inglaterra y otros muchos lugares del mundo que comparten cartel con actores oriundos de Pego. También familias con tradición en el municipio pero procedentes de una etnia como en este caso es la gitana.

Esta película, como nos explica su productor Col Farrell, es la obra de una gran familia donde también están representadas todas las generaciones así como la diversidad funcional de algunos de sus miembros.

El proyecto surge de la idea de una joven que en aquel momento, hace ya dos años, era estudiante en el instituto local, Kid Fraser, junto con Farrell, productor inglés recién llegado a Pego que desea retomar desde aquí el proyecto en el que se había centrado buena parte de su vida profesional. Farrell fue durante años el productor de Clapperborad UK en Liverpool, una exitosa organización benéfica cinematográfica dirigida por jóvenes y apoyada por la industria. Su objetivo es dar voz a los jóvenes y las comunidades a través del cine y por ello pretende fomentar la creatividad y desarrollar la alfabetización cinematográfica.

Con el apoyo de las técnicas de juventud del consistorio pegolino el proyecto tomó esta misma esencia y se estructuró como una propuesta de educación no formal para conseguir una aproximación a las competencias digitales básicas por parte de los más jóvenes colaboradores. No se trataba únicamente de participar como actores voluntarios, había que planificar todo un proyecto cinematográfico: rodajes, búsqueda de localizaciones, el manejo de las cámaras, la edición y posproducción. De modo que el intercambio de roles bajo el asesoramiento de Farrel y Fraser ha facilitado la aproximación de los participantes a las habilidades y competencias básicas vinculadas a la producción audiovisual. Principalmente guionistas, actores y cámaras que han disfrutado de dos años de creación y ahora no se resisten a dejarlo aquí sino que hacen un llamamiento a todo aquel vecino del municipio que se quiera unir a ellos y participar en una segunda película.

La concejala de juventud pegolina, Paula Orihuel, ha querido destacar lo importante que es disponer de un departamento que recoja las propuestas de los jóvenes y les de soporte, y celebra que haya sido este un proyecto nacido del pueblo para toda la comunidad. De modo que quien desee sumarse al proyecto puede hacerlo informándose en el Centro de Información Juvenil, Infojove Pego.