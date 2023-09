L'Ajuntament de Dénia, a través de la regidoria de Comerç, juntament amb Creama Dénia i les EATIM de la Xara i Jesús Pobre, posen en marxa una nova edició de la campanya del bo consum amb la finalitat de dinamitzar el consum en els comerços i establiments de Dénia, la Xara i Jesús Pobre. El termini per a sol·licitar els bons consum en aquesta campanya de tardor 2023 comença el dimecres 27 de setembre i finalitzarà el dilluns 16 d'octubre. La campanya té un eslògan cridaner: "Si compres a Dénia, ho paguem a mitges".

Com obtinc els bons?

1. Dona't d'alta en la web bonsconsum.denia.es i sol·licita els bons.

2. Descarrega els bons que acabes de sol·licitar des del teu correu electrònic o des de la teua àrea privada. També pots accedir a l'app Buybono per a poder visualitzar-los.

3. Visita qualsevol establiment adherit al programa i presenta el teu bo. Tens el llistat de comerços participants en la web bonsconsum.denia.es

4. En el moment de la compra, presenta els bons que vols utilitzar.

Els bons són nominatius i per a poder obtindre’ls la persona sol·licitant ha d'estar empadronada a Dénia, la Xara o Jesús Pobre i ser major de 18 anys en la data en què s'inicia la campanya.

S'emetran bons descompte per valor de 10, 20 i 50 euros per a canviar en compres per un import mínim de 20, 40 i 100 euros, respectivament, realitzades en els prop de 100 establiments adherits.

Cada persona pot adquirir només un bo de cada import, és a dir, un màxim de tres bons per un valor total de 80 euros. A l'hora de canviar-los, es poden agrupar tots els bons en una mateixa compra.

Els bons caducaran una vegada finalitzada la campanya, és a dir, el 16 d'octubre de 2023, i no es podran canviar en edicions posteriors.

Per a evitar que els bons es deixen de canviar una vegada adquirits, s'estableix que el 9 d'octubre, a les 23.59 hores, els bons que no hagen sigut canviats caducaran i quedaran cancel·lats; tornant-se a posar automàticament en circulació el 10 d'octubre, a les 9 del matí, perquè altres usuaris puguen sol·licitar-los i canviar-los, fins al 16 d'octubre, sempre que prèviament no hagen esgotat el nombre màxim de bons que es poden utilitzar.

Aquesta edició de tardor de la campanya de bons consum és finançada per la Diputació d'Alacant i té un pressupost de 140.233 euros per a Dénia, 34.930 euros per a la Xara i 14.930 euros per a Jesús Pobre.