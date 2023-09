La Muralla Roja, el laberíntico edificio creado por Ricardo Bofill en Calp, está de enhorabuena. Cumple 50 años. Esta efeméride ha llevado al municipio a celebrar el "Año Bofill". Además, la fundación Docomomo (Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement) Ibérico, que cataloga y protege el patrimonio arquitectónico moderno, colocará el próximo 2 de octubre, Día Mundial de la Arquitectura, una placa en la Muralla Roja. Esta fundación ha elegido este año este edificio en Alicante como representativo de la singularidad e innovación de la arquitectura actual.

La Muralla Roja, la utopía de Ricardo Bofill en Calp cumple 50 años Un hecho diferencial de la Muralla Roja es que se construyó sin buscar intereses especulativos. Fue un edificio utópico, quimérico. Su evolución es digna de estudios sociológicos. Hoy se graban anuncios y es objeto de deseo de "influencers" e "instagramers".