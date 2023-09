L'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, el vicealcalde i regidor de Normalització Lingüística, Rafa Carrió, el regidor d'Esports i Joventut, Valentín Alcalà, i el regidor de Cultura i Festes, Raúl García de la Reina, han presentat aquest matí el programa d'activitats que organitza l'Ajuntament de Dénia amb motiu de la festivitat del 9 d’Octubre. En els últims anys, segons ha declarat Vicent Grimalt, “hem aconseguit que el 9 d'Octubre a Dénia es consolide com una gran jornada de celebració i també de reivindicació de la identitat i tradicions valencianes”.

L'Ajuntament de Dénia, en col·laboració amb entitats locals i comarcals, ha organitzat un programa de múltiples i variades activitats pensades per a totes les edats, perquè el màxim de gent gaudisca i participe en la celebració del dia de les valencianes i els valencians. Des d'activitats culturals com música, poesia, concerts, cicles de conferències o teatre infantil, fins a activitats esportives com partits de Pilota, passant per jocs tradicionals, i un escape room, són només alguns exemples de les propostes que ha organitzat enguany l'Ajuntament de Dénia.

Enguany, com a principal novetat, l'acte commemoratiu del 9 d'octubre de l'Ajuntament de Dénia es trasllada a la plaça de Pere Eiximen d’En Carròs, després d'haver visitat “llocs emblemàtics de la nostra ciutat, com la plaça de l'Ajuntament, el Castell, la plaça de Jaume I”, segons paraules de l'alcalde, “la plaça de Pere Eiximen d'En Carròs és un lloc simbòlic pel seu nom, ja que va ser l'artífex de la conquesta de Daniya, sota el mandat de Jaume I”.

L'Agrupació Artística Musical de Dénia, Dianium Dansa i el grup Canya Badà de dolçaines i tabals, ha afegit l'alcalde, “que representen tan bé les tradicions valencianes tornaran a ser presents enguany, en un lloc tan emblemàtic com la plaça de Pere Eiximen d'En Carròs, i faran del 9 d'octubre un dia en què els deniers i les denieres gaudiran de molta història, tradició valenciana, festa i cultura”. A més, “en aquest espai emblemàtic tornaran a prendre la paraula els portaveus de cada grup municipal, que amb els seus discursos, reflectiran les diverses maneres de ser i sentir-se valencians i valencianes”, ha dit Vicent Grimalt.

“La celebració del 9 d'Octubre es presenta amb una programació molt àmplia i diversa que vol arribar a totes les edats i públics i vol tocar aspectes que defineixen la nostra valencianitat: a través de l'esport, la cultura, la música, la història, la identitat i la llengua”, ha declarat, Rafa Carrió. El vicealcalde ha destacat una activitat que tindrà lloc el dissabte, 7 d'octubre, a les 12 hores, en la plaça del Consell, el teatre infantil Balls de Poble, a càrrec de l’Estranya Companyia de Teatre, on el públic serà el gran protagonista. “Els còmics fan un bon repàs de cançons i jocs de tots els estils, cançons i jocs populars i divertits que formen part del nostre patrimoni cultural. És un espectacle per a totes les edats que fomenta les relacions humanes i crea un espai lúdic i festiu”, ha explicat el regidor de Normalització Lingüística, “l'objectiu del qual és viure la llengua i aspectes relacionats amb la nostra cultura a través d'un teatre, i per descomptat, fer-ho i gaudir-ho en família”.

Pel que fa a les nombroses activitats esportives organitzades per l'Ajuntament de Dénia per al 9 d'octubre, segons ha explicat Valentín Alcalà, “són esdeveniments en els quals volem que participe tota la família, no sols els joves o els xiquets de la casa”. Per a la gent jove s'han programat diverses activitats, sobretot de grups musicals valencians, per a ajudar-los en la seua promoció, el regidor ha presentat la primera edició del Llenguafest. Es tracta de diversos concerts gratuïts amb entrada lliure, que tindran lloc el 6 d'octubre a partir de les 19 hores en la plaça del Consell.

El dissabte 7 d'octubre serà el torn dels més xicotets de la casa, ja que la regidoria de Joventut ha organitzat per a aqueix dia diversos jocs tradicionals i un recital de poesia en la plaça Jaume I. Paral·lelament, i amb l'objectiu de fomentar una alternativa d'oci saludable, divertida, diferent i acollidora per a la joventut, Valentín Alcalá ha presentat l'escape room: “un psicokiller en la plaça Jaume I”. Serà també en la plaça Jaume I, el dissabte 7 d'octubre de 16.30 a 19.30h. Serà una activitat gratuïta, però amb inscripció prèvia, ja que al ser per a grups reduïts, les places són limitades.

Respecte a les activitats esportives, segons ha explicat Valentín, “hem volgut posar en valor i acostar a tots els públics el que és un esport molt nostre i que, a més, té molts referents, presència, activitat i trajectòria a Dénia: la Pilota Valenciana”. Amb l'objectiu d'acostar-la a la gent i donar-li visibilitat, des de la regidoria d'Esports, s'ha organitzat la primera edició, del Dia de la Pilota, que consistirà en partides de benjamins, juvenils, i una partida d’Àlex, Tocama i Flare, contra Jordi, Néstor i Kiko.

Enguany, les activitats culturals programades per a la festivitat del 9 d'Octubre començaran el dimarts 3 d'octubre, amb les jornades “Les societats conquerides. De la medina islàmica de Daniya a Dénia, la vila plana del Castell". Es tracta d'un cicle de conferències que tindrà lloc durant diversos dies, basades en l'època en què es reconquereix Dénia, on es relatarà com era la vida en aquells dies en la Daniya postmusulmana. A més, com ha destacat Raúl García, els diferents actes de celebració del 9 d'Octubre finalitzaran amb visites guiades per Dénia, el 12, 14 i 15 d'octubre en la Plaça del Consell a les 11 hores.

Però si hi ha dos actes destacats per a celebrar la festa de les valencianes i els valencians, ha explicat el regidor de Cultura, seran el Correfoc Infernum, a càrrec dels Dimonis Polopins, que tindrà lloc el diumenge 8 d'octubre a les 21 hores als carrers de la Via i Diana i la plaça del Consell, i la cercavila de Dianium Dansa, amb els gegants Tirant i Carmesina, el recorregut del qual serà des de la plaça de Pere Eiximen d'En Carròs fins a la Glorieta del País Valencià, el 9 d'Octubre a les 11 hores.

I enguany el tradicional concert de l’Agrupació Artística Musical de Dénia serà un homenatge molt especial al flamant Fill Adoptiu de la ciutat, el cantautor Paco Muñoz. El dia 7, a les 18 h, a la plaça del Consell.