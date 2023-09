L’Ajuntament de Pedreguer ha restaurat el Posmó de Pedreguer. Els treballs principals es van dur a terme entre l’abril i el maig, però els últims remats s’han acabat després de juliol i agost.

Les obres de restauració han anat a càrrec de germans Juan Tomàs i Pere Noguera González, picapedrers i especialistes en el treball de la pedra, junt amb l’empresa Duraferro i la brigada de serveis municipals.

El pou del Posmó s’ubica en el fons de la vall formada per la Sella i la muntanya Gran de Pedreguer, pròxim al barranc del Marx, al costat de la torrentera del Posmó, que n’és un afluent. Es situa entre el carrer de l’Institut (abans camí del Posmó) i el carrer del Pou del Posmó, en la zona ocupada pel polígon industrial de les Galgues, el pavelló d’esports i l’institut Pedreguer. Té una planta rectangular amb els costats menors arrodonits. Amida 7,35 metres de llargària per 4,38 metres d’amplària en la zona central. Presenta una plataforma de maçoneria travada amb morter de calç, però l’interior de l’estructura és de pedra seca. Encara que es tracta d’una sola construcció, coneguda com el pou del Posmó (en singular), en realitat, hi ha dues cavitats verticals per a l’extracció d’aigua.

Els treballs de restauració de l’indret han consistit en l’obertura de les boques dels pous, la neteja de l’interior, el picat i retirada de la capa de morter de ciment que cobria tota la superfície de la plataforma i de les juntes de les pedres dels laterals, el desmuntatge de la cantonada sud-est de la plataforma, afectada i reparada, fa anys, per la reforma del c/ de l’Institut i retirada de les terres de jardí sobre les quals s’alçava aquesta reparació, l'excavació a la recerca del basament original i reconstrucció de la cantonada seguint l’alineació i les característiques adequades, la recuperació de les lloses i de l’empedrat de la superfície de la plataforma, el rejuntat amb morter de calç nou i raspallat de les juntes de l’empedrat, l'extracció de les bigues de formigó armat que sostenien les cobertes que cegaven les boques, i la col·locació de dues reixes de ferro i reconstrucció de les vores superiors de les boques dels pous.

El regidor d’aigua i alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús Peris, ha manifestat que “es pot conjugar la difusió del patrimoni i la millora de les instal·lacions aqüíferes del municipi de Pedreguer per tal de mostrar-les a la ciutadania a més de millorar les infraestructures”. També ha volgut remarcar que s’espera que aquesta tasca es puga continuar en properes intervencions.