La Audiencia de Alicante acoge este lunes el juicio a un hombre que está acusado de violar el 30 de julio de 2022 a una mujer inconsciente en Xàbia. La Fiscalía pide para el procesado una pena de 10 años de cárcel por un delito de abuso sexual. En el escrito de acusación, se indica que el hombre se aprovechó de que su víctima había perdido el conocimiento por la ingesta de bebidas alcohólicas. La encontró tumbada en la acera. El Fiscal precisa que el acusado la llevó a un descampado y la violó. La mujer recobró el conocimiento durante el acto sexual y empujó a su agresor, que huyó del lugar.

No es el único caso de abuso sexual en la Marina Alta que se juzga esta semana en la Audiencia de Alicante. El jueves se juzga a un camarero de un pub de Calp que presuntamente forzó a una mujer que estaba aturdida y confusa y que le manifestó que no quería mantener relaciones sexuales con él. Ocurrió el 2 de septiembre de 2019. El Fiscal, que pide 6 años de cárcel para el acusado, señala que el acusado conoció a la víctima y a otra pareja en el pub donde trabajaba. Tomaron copas y bailaron y los cuatro se fueron a un bosque. Allí, según la acusación particular, mantuvieron relaciones sexuales unos con otro. La víctima, eso sí, se negó a tener sexo con el supuesto agresor, que "se aprovechó del estado de ella para atentar contra su libertad sexual".