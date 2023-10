Compromís ha anunciado acciones legales si el gobierno valenciano no continúa con los compromisos establecidos del Botànic. Fue el pasado miércoles cuando Carlos Esteve, diputado de Compromís, presentó una PNL (propuesta no de ley) en la que exigía al gobierno valenciano (PP y VOX) mantener el proceso de reversión iniciado en el hospital Marina Salud de Dénia. El gobierno de la derecha votó en contra de la propuesta y no concretó su posición al respecto.

La reversión del privatizado hospital de Dénia Marina Salud que gestiona la empresa Rivera Salud es uno de los temas que suscita más interés social y político tras el cambio de gobierno en las pasadas elecciones de mayo. En la propuesta de Compromís se pedía que continuase el proceso de recuperación del servicio público sanitario para 2024, tal y como se había previsto. Asimismo, solicitaban: "las actuaciones para que la recuperación de la gestión pública directa sea en condiciones de seguridad jurídica y garantizando la mejor calidad y condiciones tanto del personal como de la atención sanitaria" y la aceleración de los trámites de las liquidaciones pendientes para recuperar la deuda sanitaria de 113 millones de euros que tiene la Marina Salud con la Generalitat. Durante el debate, Carlos Esteve, portavoz de sanidad de Compromís, criticó el "doble juego" del Partido Popular por hacer promesas a los trabajadores de reversión y dejando que el tiempo pase en la gestión. "Señoras del PP, escuchan a los pueblos de la Marina Alta, diciéndoles lo que van a hacer, pero sobre todo dejen de jugar con su sufrimiento", añadió. "El PP ha instaurado el sistema mercenario en la sanidad, un sistema que prima el beneficio económico sobre la atención sanitaria a la ciudadanía. No hay ningún dato relativo a la atención sanitaria, a las inversiones en centros de salud y equipamientos ni en las condiciones laborales del personal sanitario que justifique continuar con este modelo de gestión, en el que las únicas beneficiadas han sido las empresas concesionarias y los fondos de inversión que tienen detrás," sentenció el portavoz de Compromís. Finalmente, PP y VOX rechazaron la reversión de Compromís, lo que para Esteve evidencia "el camino sanitario del gobierno de la extrema vergüenza, seguir con el sistema mercenario, donde las empresas ganan dinero a cambio de la mala salud de las personas de nuestros pueblos".