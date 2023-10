El pasado viernes Katya Trukhacheva, la gimnasta calpina del CG Les Marines fue seleccionada por la Federación Valenciana de Gimnasia y convocada por la Real Federación Española de Gimnasia para la jornada de Tecnificación Nacional, dentro del Plan estatal de Captación de Talentos.

La joven, de 13 años, nació en Jersón, Ucrania, donde comenzó a entrenar gimnasia rítmica con 4 años hasta que se mudó con su familia a Calp. Fue allí donde se apuntó al Club Les Marines e inició su destacado recorrido. En el mes de marzo de este año fue seleccionada por la Federación Valenciana de Gimnasia para participar en el Torneo Junior Andalucía Cup de Marbella 2023 con una beca.

También fue a la tecnificación de la Élite de la Comunidad Valenciana, una prueba más de su talento puesto que a este encuentro solo pueden asistir las mejores gimnastas valencianas. Además, solo pueden participar las gimnastas en categoría Junior, y dado que Trukhacheva no tenía todavía la edad, la adelantaron un año.

Ahora por segunda vez ha sido convocada por la Real Federación Española de Gimnasia para una jornada del Plan estatal de Captación de Talentos, que pretende formar la nueva Selección Nacional Junior, por lo que la gimnasta se ha mostrado muy feliz. "Esto significa estar más cerca de la Selección, de mi objetivo", ha explicado a este diario. Desde el club calpino también se han mostrado "muy orgullosos" y han querido mostrar su apoyo a la casi adolescente.

La gimnasta realizó la tecnificación el sábado 7 de octubre y espera a ver cuáles son los resultados. Mientras tanto, continúa entrenando hasta que empiece la temporada - de marzo a junio - porque "se necesita mucho trabajo, esfuerzo y disciplina". "Yo entreno de lunes a viernes de 16h a 20h y durante la temporada las competiciones las tenemos los fines de semana o festivos", ha indicado. Así, esta seguna tecnificación la ve como "una recompensa a los año que lleva trabajando al más alto nivel".

Su sueño es ser "Campeona de España"

Ante la pregunta sobre cuál es su sueño no ha dudado. "Llegar a la Selección Nacional o ser campeona de España" es su ilusión. Otros: "Competir en un europeo, o incluso en las Olimipiadas" pero eso no se lo puede ni imaginar. Sin embargo, no es tan dificil de creer. Ya ha participado en varios campeonatos con grandes resultados: en 2019 se celebró el campeonato de España en el que quedó campeona y en 2021, quedó subcampeona en el campeonato en Valencia.