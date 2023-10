La portavoz del grupo popular en el ayuntamiento de Dénia, Pepa Font, se ha reunido con el Conseller de Sanidad, Marciano Gómez, para dialogar sobre el estado de la sanidad comarcal, especialmente en lo que representa al hospital de Dénia.

Font ha querido trasladarle la preocupación de la ciudadanía dianense, frente a la situación y la calidad en la atención de los pacientes, explicándole la problemática existente. “Le he trasladado al Conseller que Dénia y la comarca necesitan una gestión acorde a las necesidades actuales, con mayor cuidado y protección a los sanitarios y mejor atención a los pacientes”, ha señalado la portavoz popular.

El Conseller, por su parte, ha señalado que, en este momento, se encuentra en periodo de finalización la auditoria que se ha realizado a Marina Salud, para saber, de primera mano y con datos, cuál es el estado de la sanidad comarcal y qué deficiencias presenta para tomar una decisión firme.

Por último, Font que apuntado que “agradezco enormemente al sr. Gómez su interés y preocupación ante esta situación” y ha remarcado que “Lo dije en campaña y lo digo hoy. Quiero un hospital de Dénia de gestión directa. Me reuniré con quien haga falta para luchar por aquello en lo que creo y me he comprometido”.