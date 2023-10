El Ayuntamiento de Ondara ha apruebado la modificación del impuesto del IBI con 2 abstenciones del equipo de gobierno formado por socialistas y Compromís. La medidasupone una subida del 14 % de los recibos de la contribución urbana o de los Bienes Inmuebles Urbanos respecto a 2023. El incremento ha salido adelante con 6 votos a favor del equipo de gobierno, las citadas del mismo (una de PSPV y otra de Compromís) y cinco en contra del Partido Popular.

José Ramiro, alcalde de Ondara, ha aclarado en el pleno ordinario de octubre: "No nos gusta la subida, vamos a demostrar el descontento de los partidos y de los colectivos con dos abstenciones, pero necesitamos aprobar esto". En la misma sesión también se aprobó la modificación de diversas ordenanzas fiscales reguladoras de tasas e impuestos municipales.

El ajuste del 14 % hará posible un incremento de los ingresos municipales de 330.000 euros en 2014. Ramiro argumentó la necesidad de cuadrar un presupuesto que permita afrontar en este próximo ejercicio proyectos sin pérdidas de subvenciones supramunicipales, al mismo tiempo que se ajustan todos los gastos municipales lo máximo posible, porque en los últimos años (2021,2022 y 2023) se ha tenido que ir gastando buena parte del remanente de tesorería para hacer frente a incrementos de precios que afectaban a subvenciones, entre otras operaciones.

Sin embargo, Ramiro matizó e insistió en que no querían hacer esta subida, pero "que era necesaria". De hecho, argumentó el descontento de los partidos del equipo de gGobierno con esta subida, que demostraron con 2 abstenciones; una dentro del PSPV y una de Compromís.

No comprometer la estabilidad

También la portavoz de Compromís, Nerea Mallol, recalcó que no estaban de acuerdo con la subida del IBI, pero que «es necesaria esa subida, por mucho que nos duela y que no nos guste, por todo el que ha dicho el Alcalde: hay menos ingresos por plusvalías, licencias de obra, etc. Nos gusta? No, pero tenemos que hacerlo; no podemos hacer otra cosa, porque, sino, comprometemos la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento».

También el Regidor de Compromís, Jordi Dominguis, argumentó que «no nos queda otra, porque las fuentes de financiación del ayuntamiento son las que son», indicando que el consistorio tiene que continuar haciendo promoción económica y labor social, y que no se puede dejar de hacer inversiones ni descapitalizar el Ayuntamiento.

El portavoz del PP, Àlex Hernández, acusó al equipo de Gobierno de «no haber gestionado bien y no haber tenido buena previsión». Argumentó que la medida del año pasado de rebajar el IBI «fue electoralista», también que no quedan ahorros «no solo para tener que pagar aportaciones para hacer proyectos subvencionados, sino que también muchos gastos de concejalías han ido echando de la caja de remanente que había».

Ahora, dijo, «no quedan ahorros y, en cambio, tenemos edificios como el Espacio Catalán o Espacio Joven que hay que mantener, y esto comporta gastos». En cambio, puso como ejemplo otros pueblos como Pedreguer, El Verger, Xàbia, Gata o Teulada, donde no sube el IBI. Por el contrario, mencionó que Ondara tiene, por ejemplo, un Centro Comercial que ingresa a las arcas municipales grandes cantidades en concepto de IBI. El PP, finalmente, votó en contra de la modificación del IBI.

Recargo del 50%

Hay que indicar que la principal novedad de la ordenanza del IBI es que se aplicará un recargo del 50 % de la cuota líquida del impuesto para aquellos bienes inmuebles de uso residencial que se encuentran vacíos permanentemente. En el caso de bienes inmuebles de uso residencial parados por un periodo superior a dos años, el recargo podrá conseguir el 100%.

Con los votos en contra del PP y a favor del equipo de gobierno PSPV-Compromís se aprobó la modificación de la Tasa del Servicio de Recogida, Tratamiento y Eliminación de residuos sólidos urbanos, que aumentará la cuota de las viviendas residenciales a 139,8 (actualmente la cuota es de 112,5 euros), el que supone un incremento de la tasa de un 24,3 % (27,3 euros en el año, o 2,2 euros en el mes). El motivo de la actualización de la tasa viene derivado exclusivamente por el incremento del precio del tratamiento de los residuos en la planta del Campello.

Al respeto, el regidor de SINMA; Jordi Dominguis, matizó que, a pesar de que se ha reducido en los últimos cuatro años el coste de la recogida de los residuos por parte de SINMA en 5,05 euros por tonelada (gestión que hace directamente el Ayuntamiento de Ondara por medio de la empresa municipal), y que se ha mantenido el coste por tonelada en la planta de transferencias de Dénia, la subida se debe al aumento del precio (en más de un 50%) del tratamiento de los residuos en la planta del Campello. Hay que indicar, sin embargo, que la subida será asumida, en parte, por el propio Ayuntamiento de Ondara; dado que de los 150,79 euros de coste por vivienda, 139,8 euros serán abonados por los recibos que pagan los usuarios, y el resto será asumido por el consistorio.

El portavoz del PP, Àlex Hernández, argumentó que en otros pueblos que también hacen el tratamiento en la planta del Campello, no se repercute este coste en los vecinos, añadiendo que hay que buscar mejores ingresos sin subir la cuota a las familias.

La tasa de la Escuela Infantil Municipal no fue una actualización de las cuantías económicas, puesto que este servicio ahora se autofinancia con las cuotas actuales, sino que se modificó para recoger la novedad de la incorporación este curso del alumnado de 0-1 años, y para recoger el coste para las familias que no tramitan el bono infantil en los tramos de 1-2 años y 0-1 años. Este punto salió adelante por unanimidad de todos los grupos, Equipo de Gobierno PSPV-Compromís y PP. También se aprobaron por unanimidad los precios de la piscina municipal, que tendrán un incremento de aproximadamente un 30 % en 2024 para incluir las nuevas actividades que se desarrollan en las instalaciones (nueva piscina cubierta exterior, nuevos cursillos y actividades, dotación y apertura del gimnasio, etc.) y porque hace 11 años que no se actualizan.

En cuanto a la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, se hizo un receso para incorporar la propuesta del PP y así, se aprobó por unanimidad. Hay que indicar que desde 2006 no se modificaba esta tasa, y en la ordenanza se proponía inicialmente un incremento del 10% lineal. Finalmente, esa subida no será lineal y se ajustó porque los vehículos más modestos, así como camiones y furgones de trabajo (para favorecer a los autónomos) no sufran ese incremento.

Así, la subida del 10 % se verá reducida en función de la potencia y clases de vehículos (Turismos, Autobuses, Camiones, Tractores, etc.). Para los turismos: de menos de 8 caballos fiscales (CVF), y de 8 hasta 11,99 CVF, la subida será del 5%; y de 12 hasta 15,99 CVF, será del 8%. En camiones de menos de 1.000Kg, la subiera será del 6%, y de 1.000 a 3.000kg, del 8%.

Se aprobaron por unanimidad la tasa de expedición de documentos administrativos y la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.